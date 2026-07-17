Americký prezident Donald Trump vo svojom najnovšom prejave k národu opäť spochybnil integritu amerického volebného systému a z ovplyvňovania volieb obvinil Čínu. Šéf Bieleho domu ohlásil okamžité odtajnenie spravodajských informácií, ostro kritizoval domáce bezpečnostné zložky aj spravodajské televízie a vyzval na prijatie nového volebného zákona. Jeho tvrdenia o rozsiahlych podvodoch však naďalej zostávajú bez opory v súdnych rozhodnutiach.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok 16. júla vo svojom prejave k národu obvinil Čínu z ovplyvňovania amerických volieb a uviedol, že ešte v ten istý deň zverejní spravodajské informácie o šokujúcich slabých miestach vo volebnom systéme Spojených štátov amerických (USA). Trump tak naďalej pokračuje vo svojich tvrdeniach, že jeho porážka v prezidentských voľbách v roku 2020 bola dôsledkom rozsiahlych volebných podvodov.
Dnes večer oznamujem okamžité odtajnenie a zverejnenie kľúčových spravodajských informácií, ktoré odhaľujú šokujúce slabiny našej volebnej infraštruktúry,
povedal Trump krátko po začiatku prejavu. Podľa jeho slov existujú jasné dôkazy o tom, že volebný systém v USA je veľmi zraniteľný voči hackerským útokom, zneužívaniu a zahraničnému zasahovaniu.
Obvinenia voči Pekingu a únik dát
Kľúčová časť prezidentovho prejavu sa týkala obvinení namierených proti ázijskej superveľmoci.
V priebehu niekoľkých rokov, počnúc voľbami v roku 2020, Čínska ľudová republika uskutočnila útok, ktorý sa považuje za najväčšie narušenie bezpečnosti volebných údajov v histórii, v dôsledku čoho Čína nezákonne získala 220 miliónov záznamov o amerických voličoch. Tieto informácie zahŕňali mená, adresy, telefónne čísla, preferencie politických strán a ďalšie citlivé údaje, ktoré sú potrebné na registráciu na voľby a na vykonávanie iných nekalých činností,
uviedol šéf Bieleho domu k údajnému úniku dát.
Stanica al-Džazíra však upozornila, že takéto záznamy o voličoch sú vo väčšine amerických štátov bežne dostupné ako verejné informácie. Trump zároveň bez uvedenia konkrétnych príkladov obvinil Peking, že chcel platiť americkým novinárom, aby o ňom písali viac negatívnych článkov.
Kritika vlastných úradov a nový zákon
Šéf administratívy ďalej dodal, že séria dokumentov dokazuje snahu takzvaného deep state o aktívne potláčanie a bagatelizovanie informácií súvisiacich s čínskymi snahami o narušenie volieb v roku 2020. V tejto súvislosti oznámil nasledujúce kroky a požiadavky:
- nariadil Ministerstvu spravodlivosti (DOJ), Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Ústrednej spravodajskej službe (CIA), aby vyšetrovali osoby zodpovedné za údajné utajovanie týchto informácií a podali trestné oznámenia,
- vyzval zákonodarcov, aby bezodkladne schválili nový zákon Zachráňme Ameriku, ktorý by zaviedol rad prísnych obmedzení a podmienok týkajúcich sa hlasovania a registrácie voličov,
- avizoval, že jeho administratíva bude úzko spolupracovať s jednotlivými štátmi a miestnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť vyššiu bezpečnosť volebného systému.
Všetkých Američanov žiadam, aby zajtra zdvihli telefón, zavolali svojim zástupcom v Snemovni reprezentantov a Senáte a požadovali, aby bezodkladne schválili zákon Zachráňme Ameriku,
apeloval prezident priamo na občanov.
Útok na televízie a chýbajúce dôkazy
Trump tiež obvinil ministerstvo spravodlivosti zo zámerného zatajenia vyšetrovania FBI. To sa malo týkať tvrdení o volebných podvodoch v kľúčovom štáte Michigan, kde sa výsledok volieb často rozhoduje len veľmi tesnou väčšinou.
Prezident ku koncu svojho prejavu ostro kritizoval americké televízne stanice, ktoré odmietli odvysielať jeho príhovor k národu, pričom menovite spomenul stanice ABC a NBC. Vyzval na odobratie ich licencií a bez predloženia akýchkoľvek dôkazov uviedol, že sa podieľali na pokusoch o manipuláciu volieb.
Hoci Donald Trump naďalej tvrdí, že jeho volebná porážka v roku 2020 bola zmanipulovaná, viac než 60 súdnych žalôb doposiaľ neprinieslo absolútne žiadne rozhodnutia potvrdzujúce, že došlo k podvodu. Komplexné informácie o prejave a medzinárodných i domácich reakciách sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry AFP.