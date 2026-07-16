Americký prezident Donald Trump je aj napriek prebiehajúcim vojenským útokom naďalej otvorený diplomatickému riešeniu eskalujúceho konfliktu s Iránom. Biely dom potvrdil pokračujúce rokovania s Teheránom, a to aj v čase, keď americká armáda hlási nové údery. Nádejou na dohodu je nedávne prepustenie americkej rukojemníčky, hoci Washington varuje pred možným zničením iránskej kritickej infraštruktúry.
Americký prezident Donald Trump zostáva napriek obnoveniu bojov otvorený diplomatickému riešeniu konfliktu s Iránom. Vo štvrtok 16. júla to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová s tým, že Spojené štáty americké (USA) naďalej vedú s Teheránom rokovania. Krátko po jej vyhlásení však americká armáda oznámila novú vlnu útokov proti Iránu.
Iránci dali prezidentovi najavo, že stále chcú uzavrieť dohodu. Rokujeme s nimi, ale opakujem, prezident im nedovolí strieľať na lode v Hormuzskom prielive bez toho, aby za to niesli následky,
vyhlásila Leavittová na tlačovej konferencii k aktuálnemu postoju administratívy.
Prepustenie rukojemníčky a varovanie
Jej vyjadrenie prišlo necelý deň po tom, ako Trump otvorene ocenil Irán za prepustenie americkej občianky, ktorú v krajine zadržiavali od decembra 2024. Tento ústretový krok viacerí analytici označili za možný signál ochoty obnoviť konštruktívny diplomatický dialóg.
Trump však zároveň adresoval iránskemu vedeniu tvrdé varovanie. Ak sa Teherán urýchlene nevráti k rokovaciemu stolu, Washington môže rozšíriť svoje vojenské ciele a zaútočiť priamo na civilnú a strategickú infraštruktúru, vrátane elektrární a mostov.
Priebeh konfliktu a stroskotané prímerie
Súčasná kríza, ktorá ochromila región a narušila svetové trhy, je charakterizovaná týmito kľúčovými udalosťami:
- konflikt na Blízkom východe sa začal 28. februára 2026 útokmi Izraela a Spojených štátov na Irán,
- Teherán v rámci odvety následne uzavrel Hormuzský prieliv a podnikol sériu úderov na okolité krajiny v Perzskom zálive,
- obavy z rozsiahlej regionálnej vojny opäť vzrástli po tom, ako stroskotalo krehké júnové prímerie tohto roka, čo znovu narušilo globálne energetické toky.
Súhrnné informácie o diplomatickom úsilí a vyostrenej vojenskej situácii priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.