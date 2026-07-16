Anglicko rázne zakročí proti konzumácii energetických nápojov u detí a mladistvých. Od apríla 2027 začne platiť prísny zákaz ich predaja osobám mladším ako 16 rokov, ktorý zasiahne všetky obchody aj predajné automaty. Cieľom tohto dlho očakávaného kroku je ochrániť zdravie mládeže pred negatívnymi vplyvmi vysokých dávok kofeínu na ich vývoj a správanie.
Anglicko od apríla 2027 zakáže predaj energetických nápojov s vysokým obsahom kofeínu osobám mladším ako 16 rokov. Zákaz sa bude prísne vzťahovať na všetkých predajcov vrátane internetových obchodov, reštaurácií a kaviarní.
Ktorých nápojov sa zákaz týka
Zakázaný bude predaj nápojov s obsahom viac ako 150 miligramov kofeínu na jeden liter. Opatrenie prinesie do praxe viaceré zásadné zmeny v dostupnosti produktov:
- energetické nápoje budú úplne vyradené z predajných automatov, aby sa k nim deti nemohli nijakým spôsobom dostať bez kontroly veku,
- zákaz sa dotkne populárnych značiek, medzi ktoré patria napríklad Red Bull, Monster, Relentless či Prime,
- opatrenie sa naopak nebude týkať čaju, kávy ani bežných nealkoholických nápojov s nižším obsahom kofeínu, ako sú Coca-Cola alebo Pepsi.
Jeden bežný energetický nápoj môže obsahovať približne rovnaké množstvo kofeínu ako dve kávy alebo štyri plechovky kolového nápoja. Podľa odhadov si v Spojenom kráľovstve dáva takýto nápoj aspoň raz týždenne až tretina detí, pričom do tejto skupiny patria najmä chlapci. Výrobcovia už v súčasnosti na obaloch povinne uvádzajú upozornenia, že ich produkty nie sú odporúčané pre deti.
Dôvody zákazu a kontroly v obchodoch
Viaceré veľké obchodné reťazce už v minulosti dobrovoľne prestali predávať tieto stimulujúce nápoje mladším zákazníkom.
Podľa prieskumov však niektoré menšie obchody tieto nápoje stále bežne predávajú deťom,
upozornilo na problém britské Ministerstvo zdravotníctva. Dodržiavanie nového plošného zákazu tak budú musieť vo zvýšenej miere kontrolovať poverené obchodné inšpekčné orgány.
Vláda svoj zámer zaviesť zákaz oznámila už na jeseň 2025 a následne spustila dvanásťtýždňovú verejnú konzultáciu. Toto dôležité opatrenie bolo pevnou súčasťou predvolebného programu Labouristickej strany z roku 2024.
Vysoký príjem kofeínu u mladých ľudí môže výrazne negatívne ovplyvniť ich spánok, schopnosť sústredenia aj celkové správanie,
argumentovali labouristi pri presadzovaní zmien v legislatíve. Informácie o chystanom zákaze priniesla tlačová agentúra TASR na základe správy od britskej spravodajskej stanice Sky News.