Ukrajina dôrazne odmietla tvrdenia Moskvy, podľa ktorých mala pri útoku dronom zabiť hlavného inžiniera okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne. Kyjev zdôrazňuje, že pre ruské obvinenia neexistujú žiadne nezávislé dôkazy a informácie od okupačných sír nemožno považovať za dôveryhodné. Incident predtým odsúdil šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorý varoval pred ohrozením jadrovej bezpečnosti.
Ukrajina vo štvrtok 16. júla poprela tvrdenie Ruska, že pri jej útoku dronom na okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň zabila jej hlavného inžiniera. Šéf ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov predtým uviedol, že ukrajinský dron v stredu 15. júla zasiahol služobné vozidlo na hranici priemyselného areálu elektrárne a mesta Enerhodar, pričom pri útoku mal zahynúť aj vodič.
Chýbajú nezávislé dôkazy
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí Lichačovove vyhlásenia o vine Kyjeva okamžite označilo za nepravdivé a nepodložené.
Nebolo predložené žiadne nezávislé potvrdenie ruskej verzie ani dôkazy o zapojení Ukrajiny a informácie od ruských okupačných štruktúr nemožno považovať za spoľahlivé,
reagoval ukrajinský rezort diplomacie vo svojom stanovisku.
Šéf Rosatomu predtým označil tento úder za teroristický čin a vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) na okamžitú reakciu. Na platforme Telegram uviedol, že od agentúry očakáva rýchly, konkrétny a jasný postoj k tejto tragédii.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi následne odsúdil tento neprijateľný útok na elektráreň a jej popredných predstaviteľov, ktorý podľa neho vážne ohrozil už aj tak krehkú jadrovú bezpečnosť v regióne.
Vyzývame na okamžité ukončenie všetkých útokov v blízkosti jadrových zariadení a ich zamestnancov,
apelovala agentúra vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.
Najväčší jadrový uzol v Európe
Záporožská jadrová elektráreň je najväčším zariadením svojho druhu v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022. Súčasný stav objektu charakterizujú tieto skutočnosti:
- všetkých šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6 000 megawattov je z bezpečnostných dôvodov dlhodobo odstavených,
- na ich nepretržité chladenie sú však stále potrebné spoľahlivé a stabilné dodávky elektrickej energie,
- v súčasnosti toto kritické chladenie zabezpečujú núdzové dieselové generátory.
Celková situácia v bezprostrednom okolí elektrárne naďalej vyvoláva hlboké obavy MAAE aj širšieho medzinárodného spoločenstva. Obe strany prebiehajúceho vojnového konfliktu sa z ostreľovania areálu a ohrozovania bezpečnosti dlhodobo obviňujú navzájom. Informácie o ukrajinskom popretí obvinení sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy od agentúry AFP.