Ministerka kultúry Martina Šimkovičová ostro odmieta akékoľvek spájanie jej osoby so škandálom odpočúvania vo Fonde na podporu umenia. Záležitosť už vyšetruje polícia, pričom šéfka rezortu varuje pred ráznejšími právnymi krokmi za nepodložené osočovanie. Samotný fond odmieta, že by nahrával vlastných zamestnancov, a načasovanie medializácie kauzy považuje za účelové.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania vo Fonde na podporu umenia (FPU). Tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné a považuje za absolútne neprijateľné, aby boli ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárané nepodložené osobné prepojenia. Svoj postoj vyjadrila prostredníctvom sociálnej siete.
Situáciu v FPU pozorne sledujem a v momente, keď bude jasné, čo sa vlastne stalo a kto je za to zodpovedný, budem situáciu bezodkladne riešiť,
uviedla šéfka rezortu kultúry vo svojom oficiálnom vyjadrení.
Načasovanie kauzy a hrozba žalobami
Spôsob a načasovanie, akým sa celá téma dostáva do verejného priestoru, však ministerka vôbec nevníma ako náhodné. Poukázala na to, že predmetné zariadenia mali byť nájdené už v máji a medializovalo sa to až teraz, bezprostredne po tom, ako Rada FPU opätovne poverila funkciou riaditeľa fondu Františka Kornaja. Šimkovičová zároveň dôrazne upozornila všetkých, ktorí už presne vedia, kto je za odpočúvanie zodpovedný, že ak budú naďalej pokračovať v osočovaní, budú z jej strany nasledovať právne kroky.
V priestoroch FPU mali zamestnanci reálne nájsť odpočúvacie zariadenia umiestnené v kanceláriách pod stolmi. Túto informáciu potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová.
Stanovisko fondu a kroky polície
Fond deklaruje, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani v minulosti neodpočúval svojich vlastných zamestnancov. Inštitúcia o tom informovala vo svojom stanovisku, pod ktorým je podpísaný priamo riaditeľ FPU František Kornaj. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostala na verejnosť, vníma inštitúcia ako cielenú snahu poškodiť fond a jeho vedenie.
Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných úradov, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Do vyšetrovania prípadu sú aktuálne zapojené viaceré štátne zložky:
- Krajská prokuratúra v Bratislave uviedla, že vec je v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa ňou má určený policajný vyšetrovateľ,
- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave spresnilo, že policajti riešia prijaté oznámenie vo veci podozrenia z prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy,
- incidentom sa tak aktívne zaoberajú orgány činné v trestnom konaní (OČTK).
Na bezprecedentný prípad odpočúvania zamestnancov štátnej inštitúcie pôvodne upozornila televízia Joj a súhrnné informácie k vyšetrovaniu a reakciám sprostredkovala tlačová agentúra TASR.