Britský premiér Keir Starmer ohlásil masívnu finančnú injekciu pre Ukrajinu vo výške 300 miliónov eur. Tieto prostriedky sú určené na nákup moderných švédskych stíhačiek Gripen, ktoré pomôžu Kyjevu v obrane proti ruskej agresii. Ide o jedno z posledných veľkých rozhodnutí odchádzajúceho predsedu britskej vlády, ktoré zároveň podporí tisícky pracovných miest.
Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok 16. júla prisľúbil Ukrajine 300 miliónov eur na pomoc pri zaobstarávaní letky 16 švédskych stíhačiek. Ide o jeho zrejme posledný vojenský a finančný záväzok voči napadnutej krajine pred definitívnym odchodom z funkcie predsedu vlády.
Spolupráca so Švédskom a dodávka Gripenov
Počas svojej návštevy ukrajinského hlavného mesta premiér spresnil detaily chystanej podpory a medzinárodnej spolupráce pri obstarávaní armádnej techniky.
Spojené kráľovstvo bude úzko spolupracovať so Švédskom na dodávke týchto lietadiel, aby sme pomohli Ukrajine v boji proti ruským útokom. Naše financie pomôžu Kyjevu získať letku stíhacích lietadiel Gripen od spoločnosti Saab do roku 2029,
uviedol Starmer vo svojom vyhlásení k pripravovanej dodávke.
Výcvik, vybavenie a podpora zamestnanosti
Švédska spoločnosť Saab podpísala ešte v júni zmluvu na dodávku 16 stíhačiek na Ukrajinu v celkovej hodnote približne 2,1 miliardy eur. V rámci tohto rozsiahleho kontraktu výrobca zabezpečí nielen samotné stroje, ale poskytne aj nasledovné súčasti:
- komplexný výcvik ukrajinských pilotov a pozemných technikov,
- moderné letové simulátory pre prípravu posádok,
- potrebné náhradné diely a ďalšie vybavenie nevyhnutné na plynulú prevádzku lietadiel.
Británia zároveň tvrdí, že táto strategická investícia podporí približne 5 000 pracovných miest vo viac ako 50 britských spoločnostiach, ktoré sú priamo zapojené do programu dodávok. Nové stíhačky okrem iného výrazne pomôžu Ukrajine pri nevyhnutnej modernizácii jej domáceho vojenského letectva. Informácie o balíku pomoci priniesla tlačová agentúra TASR na základe pôvodnej správy agentúry Reuters.