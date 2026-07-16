Irán sa pripravuje na tvrdú odvetu v prípade amerických útokov na jeho energetickú infraštruktúru. Teherán požiadal jemenských húsíov, aby boli v pohotovosti a pripravení uzavrieť strategickú trasu cez Červené more. Tento krok by mohol po nedávnom zablokovaní Hormuzského prielivu vyvolať obrovskú globálnu energetickú krízu a ochromiť dodávky ropy do celého sveta.
Irán požiadal jemenských húsíov, aby boli pripravení uzavrieť strategickú námornú trasu cez Červené more v prípade, že Spojené štáty americké (USA) zaútočia na iránsku energetickú infraštruktúru. Takýto krok by mohol predstavovať novú vážnu hrozbu pre globálne dodávky ropy a ďalších dôležitých komodít.
Varovanie od Trumpa a inštrukcie pre húsíov
O tejto možnosti už podľa nemenovaných zdrojov diskutovalo iránske vedenie, ktoré svojim spojencom z radov húsíov odovzdalo príslušný odkaz. Podľa dvoch vysokopostavených iránskych predstaviteľov a jedného regionálneho zdroja sa tak stalo len v uplynulých dňoch. Zdroje však nespresnili, či k inštrukciám došlo ešte pred, alebo až po utorkovom vyhlásení zo 14. júla, v ktorom americký prezident Donald Trump priamo pohrozil ničivým útokom na iránsku energetickú infraštruktúru vrátane elektrární. Iránske ministerstvo zahraničných vecí ani hovorca proiránskeho hnutia húsíov na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.
Zdroj blízky húsíom opísal aktuálnu situáciu a pripravenosť militantov v regióne.
Hnutie už dokončilo prípravy na útoky proti lodnej doprave. Pri prielive Báb al-Mandab, ktorý tvorí južný vstup do Červeného mora, sme rozmiestnili rakety a drony a čakáme už len na rozkaz začať operácie. O načasovaní prípadného uzavretia úžiny budú rozhodovať predstavitelia iránskych Revolučných gárd, ktorí sa nachádzajú priamo v Jemene,
uviedol regionálny zdroj vo svojom svedectve.
Hrozba globálnej energetickej krízy a vojna
Narušenie lodnej dopravy v Červenom mori a prielive Báb al-Mandab by výrazne prehĺbilo globálnu energetickú krízu, ktorú odštartovalo už predchádzajúce uzavretie Hormuzského prielivu. Ten bol pred vypuknutím súčasného konfliktu hlavnou trasou pre približne pätinu svetových dodávok energií.
Súčasné narušenie oboch hlavných exportných trás ropy z Blízkeho východu by znamenalo závažné globálne dôsledky:
- ďalšiu extrémnu eskaláciu konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi,
- ešte tvrdší zásah pre svetové energetické trhy a prudký rast cien komodít,
- úplné odrezanie kľúčových obchodných námorných trás v regióne.
Vojna na Blízkom východe sa začala 28. februára 2026, keď Izrael a Spojené štáty zaútočili na Irán. Teherán na to reagoval uzavretím Hormuzského prielivu a údermi na okolité krajiny v Perzskom zálive. Obavy z rozsiahlej regionálnej vojny sa opätovne vystupňovali po tom, ako stroskotalo krehké prímerie medzi Iránom a USA uzavreté v júni tohto roka, čo opäť narušilo energetické toky cez Hormuzský prieliv. Informácie o chystanej blokáde Červeného mora zverejnila vo štvrtok 16. júla medzinárodná agentúra Reuters a súhrnnú správu sprostredkovala tlačová agentúra TASR.