Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová rázne odmieta výzvy opozičného KDH na vyvodenie osobnej zodpovednosti a odstúpenie z funkcie pre vraždu v Gelnici. Podľa jej slov kompetentné kontrolné orgány nezistili na strane polície žiadne pochybenia. Kritiku zo strany bývalého ministra spravodlivosti Viliama Karasa označila za neprofesionálnu a založenú na politizovaní a neznalosti faktov.
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti na žiadosť opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Tieto výhrady vychádzajú podľa jej názoru z absolútnej neznalosti veci a nedostatku relevantných informácií.
Kompetencie a systémové opatrenia
Polícia zdôrazňuje, že prezidentka Policajného zboru (PZ) ani osoby v jej podriadenosti nemajú zákonné kompetencie zasahovať do prebiehajúceho trestného konania, ovplyvňovať rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní ani meniť právnu kvalifikáciu skutku. Z Prezídia Policajného zboru uviedli, že od svojho nástupu do funkcie sa systematicky venuje odhaľovaniu systémových nedostatkov a mimoriadnu pozornosť venuje práve problematike domáceho násilia. Už z pozície prvej viceprezidentky podnikla tieto kroky:
- predložila viacero systémových opatrení na skvalitnenie postupov pri práci s obeťami domáceho násilia, ktoré sa uplatňujú dodnes,
- dlhodobo presadzuje konkrétne opatrenia na zlepšenie postupov policajtov pri ochrane týchto zraniteľných osôb,
- iniciovala návrhy legislatívnych zmien smerujúcich k rozšíreniu oprávnení PZ, ako aj zmeny Trestného poriadku.
Prípad Gelnica a výsledky kontroly
V súvislosti s tragickým prípadom z mesta Gelnica prezídium doplnilo, že bezprostredne po zistení skutkového stavu boli prijaté všetky dostupné opatrenia v kompetencii polície. Kontrolné orgány nezistili pochybenie, preto neexistovali ani zákonné a vecné dôvody na vyvodenie personálnej zodpovednosti voči konkrétnym podriadeným.
Prezentovanie personálnej výmeny konkrétnych osôb ako prioritného riešenia ochrany obetí domáceho násilia predstavuje prístup, ktorý nezohľadňuje skutočné systémové príčiny problému. Na to, aby bola ochrana obetí účinná, sú potrebné odborné, legislatívne opatrenia a efektívna spolupráca všetkých zainteresovaných inštitúcií,
priblížili z prezídia s tým, že ak by kontrolný orgán preukázal pochybenia, prezidentka by postupovala rovnako nekompromisne ako pri iných disciplinárnych previneniach.
Ostrá kritika exministra Karasa
Maškarová priamo reagovala aj na vyjadrenia podpredsedu KDH a bývalého ministra spravodlivosti Viliama Karasa. Ten predtým uviedol, že ak nevie vyvodiť zodpovednosť tak, ako to po kontrole urobil generálny prokurátor, je namieste, aby odstúpila.
Ak príslušné kontrolné orgány nezistili porušenie právnych predpisov ani služobných postupov zo strany Policajného zboru, považujem za neprofesionálne spochybňovať ich autoritu a samotnú prácu policajtov. Sú to práve oni, ktorí nepretržite a každodenne zabezpečujú ochranu života, zdravia a bezpečnosti občanov. O to viac ma mrzí, ak takéto vyjadrenia zaznievajú od bývalého ministra spravodlivosti, od ktorého by bolo možné očakávať rešpekt k výsledkom zákonných kontrolných mechanizmov a vecnú diskusiu založenú na faktoch, nie na politických vyjadreniach,
uviedla prezidentka vo svojom vyhlásení.
Polícia na záver dodala, že podobné vyjadrenia odvádzajú pozornosť od odstraňovania systémových problémov a namiesto vecnej diskusie o komplexných opatreniach presúvajú zodpovednosť výlučne na políciu. Stanovisko vedenia polície k výzvam KDH sprostredkovala tlačová agentúra TASR.