Ministerstvo obrany SR sa už toto leto začne sťahovať do zrekonštruovanej ikonickej budovy bratislavskej Kukurice. Minister Robert Kaliňák potvrdil ukončenie hlavnej stavebnej časti rekonštrukcie, pričom obnova celého priľahlého areálu potrvá ešte zhruba desať rokov. Šéf rezortu zároveň odmietol obvinenia z predraženia projektu a investície do donedávna chátrajúceho objektu považuje za vysoko efektívne.
Ministerstvo obrany (MO) SR by sa mohlo do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda, nazývaného aj Kukurica, začať postupne sťahovať už počas leta. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) na štvrtkovom mediálnom dni 16. júla v nových priestoroch rezortu. Stavebná časť je podľa neho hotová, čakajú ju však ešte ďalšie úpravy, ako aj revitalizácia okolia.
Samozrejme, ešte nás čakajú ďalšie úpravy, aby mohla budova plne fungovať. Postupne sa začne sťahovanie počas týchto dovolenkových časov,
skonštatoval Kaliňák s tým, že sa budú upravovať aj jednotlivé komunikácie.
Zámerom rezortu obrany je okrem iného pomenovanie priestoru pred novým sídlom na Námestie gen. Goliana. Nadviazalo by sa tak na pomenovaný priestor pred súčasným sídlom, kde by sa mali presťahovať Ozbrojené sily (OS) SR, ktorý nesie názov Námestie gen. Viesta.
Desaťročný plán a nová infraštruktúra
Postupne sa má zmeniť charakter celého územia, a to aj budovaním novej infraštruktúry. Ministerstvo má v pláne zrealizovať tieto kroky:
- vybudovať nové parkovacie kapacity vrátane parkovacieho domu pre prepravné kapacity, čestnú stráž, prezidentskú stráž či vojenskú hudbu,
- postupne zrekonštruovať aj ďalšie doteraz neobnovené objekty v areáli, pričom sa má meniť aj ich obsah,
- presunúť celý generálny štáb OS SR do súčasnej budovy ministerstva, ktorú zároveň čaká architektonická súťaž.
Celý proces kompletnej obnovy rozsiahleho areálu odhaduje minister na zhruba desať rokov.
Miliónové náklady a záchrana ikony
Celková suma za stavebnú časť Kukurice bola podľa ministra okolo 49 miliónov eur, pričom zariadenie interiéru stálo približne tri milióny eur. Opätovne odmietol tvrdenia o predražení stavby či vybavenia interiéru vrátane kuchyniek, kde sa podľa neho kládol dôraz na kvalitu materiálu, aby vydržal desiatky rokov. Investície považuje za efektívne aj v čase ekonomickej konsolidácie.
Nemyslí si ani, že by boli vyhodenými peniazmi financie za LED obrazovku, ktorá je aj v súčasnosti zhasnutá.
Myslím si, že to neboli vyhodené peniaze. Bude slúžiť svojmu účelu, ktorý sme chceli, aby mohla mať aj určité propagačné aj ďalšie ciele. Toto zhodnotiť bude asi naozaj náročné, ale myslím si, že sa ešte osvedčí,
podotkol Kaliňák na margo kritiky.
Podľa vlastných slov sa teší, že budova, ktorá roky chátrala, zatekala, bola prehrdzavená a mala dierované stropy, je konečne dokončená.
Keď sa niekto pýta, čo všetko bolo urobené, tak aj v tomto prípade platí, že sme dali dokopy jednu ikonu, jednu ikonickú stavbu Bratislavy,
poznamenal Kaliňák s tým, že realizácia i jej vzhľad plne zodpovedajú tomu, ako má vyzerať moderná architektúra.
Budova bola v totálnom rozklade aj podľa známeho architekta Karola Kállaya, ktorý sa na jej obnove priamo spolupodieľal. Objekt bol podľa jeho slov hrdzavý, mal prepadnuté stropy či zaliate suterény.
Z hľadiska statických oceľových konštrukcií bola celá budova po hodine dvanástej. Nehovorím, že by to bolo padlo, ale nebolo to ďaleko od toho,
zhodnotil pôvodný stav Kállay. Informácie o zrekonštruovanom sídle ministerstva a plánoch do budúcna sprostredkovala tlačová agentúra TASR.