Národná banka Slovenska vydala dôležité varovanie pre všetkých, ktorí zvažujú investovanie do kryptomien. Upozorňuje na aktivity viacerých konkrétnych spoločností, ktoré na našom území ponúkajú služby spojené s kryptoaktívami bez potrebného oprávnenia. Využívaním ich služieb sa klienti vystavujú obrovskému finančnému riziku.
Národná banka Slovenska (NBS) upozornila verejnosť na aktivity viacerých pochybných spoločností. V súvislosti s nimi sú totiž podľa dostupných informácií ponúkané alebo priamo propagované produkty a služby kryptoaktív úplne bez príslušného oprávnenia. Verejnosti dôrazne odporúča, aby si pred využitím akýchkoľvek služieb z tejto oblasti dôsledne overila, s akým subjektom vstupuje do zmluvného vzťahu, aké sú podmienky daného produktu a aké riziká sú s ním spojené.
Zoznam neoprávnených platforiem
Podľa dostupných informácií centrálnej banky ide v aktuálnom prípade o online rozhrania týchto konkrétnych spoločností:
- PEKRAT press & change,
- MiraGroup,
- Swipelux,
- AURUM FOUNDATION LIMITED.
Žiadna zo spoločností či platforiem z vyššie uvedeného zoznamu nie je oprávnená poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky. Služby kryptoaktív môžu na území SR poskytovať len oprávnení poskytovatelia služieb kryptoaktív s povolením NBS alebo príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu Európskej únie,
zdôraznila centrálna banka vo svojom varovaní.
Riziká a odporúčania pre spotrebiteľov
Banka zároveň pripomenula, že využívaním služieb subjektov, ktoré nie sú oprávnené poskytovať tieto služby na území Slovenskej republiky (SR), sa ich klienti vystavujú značnému riziku straty finančných prostriedkov.
Dlhodobo upozorňujeme klientov finančného trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie preverili oprávnenie subjektu, prostredníctvom ktorého obchod uzatvárajú. Register je dostupný priamo na našej internetovej stránke, kde si môžu dôsledne zvážiť, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu,
podčiarkla dôležitosť prevencie inštitúcia.
Dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný, centrálna banka preto nemôže zverejňovať prípadné výsledky z vykonaného dohľadu.
Vždy vykonávame potrebné kroky a poskytujeme plnú súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom. Ak má však spotrebiteľ podozrenie zo spáchania trestného činu, odporúčame mu podať trestné oznámenie na príslušnom oddelení Policajného zboru alebo priamo na prokuratúre,
doplnila centrálna banka na záver s odkazom na orgány činné v trestnom konaní.