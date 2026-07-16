Irán ostro odsúdil najnovšie americké vojenské údery na svojom území a označil ich za vojnový zločin. Eskalácia medzinárodného napätia na Blízkom východe viedla k okamžitej evakuácii stoviek detí z onkologickej nemocnice v meste Ahváz. Kým Spojené štáty pokračujú v masívnej kampani zameranej na ochranu námorných trás, Teherán reaguje odvetnými útokmi na americké vojenské základne v okolitých štátoch.
Irán vo štvrtok 16. júla obvinil Spojené štáty americké (USA) z barbarského útoku po tom, čo miestne úrady museli urýchlene evakuovať detskú onkologickú nemocnicu v meste Ahváz na juhozápade krajiny. Mimoriadna situácia nastala bezprostredne po americkom údere neďaleko tohto citlivého zdravotníckeho zariadenia.
Tento barbarský útok pripomínajúci zverstvá Izraela voči zdravotníckym zariadeniam spôsobil veľké utrpenie a úzkosť hospitalizovaným deťom. Ide o zbabelý vojnový zločin proti najnevinnejším ľuďom – deťom, ktoré statočne bojujú o život,
uviedol na margo bombardovania hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí na sieti X Esmáíl Bakájí. Úrady podľa jeho vyjadrení bezpečne evakuovali 211 detských pacientov, ktorí v tom čase podstupovali náročnú chemoterapiu.
Masívna vlna útokov a presun do vnútrozemia
Spojené štáty uskutočnili v stredu 15. júla a v noci na štvrtok 16. júla masívnu vlnu útokov na ciele po celom Iráne. Podľa Ústredného velenia americkej armády (CENTCOM) išlo už o piaty deň rozsiahlych vojenských operácií zameraných na oslabenie schopnosti Iránu ohrozovať komerčné lodné trasy v strategicky dôležitom Hormuzskom prielive. Počas noci na štvrtok sa tieto operácie vôbec po prvýkrát od najnovšej eskalácie presunuli aj do severných a vnútrozemských častí Iránu.
Odvetné údery a snaha o medzinárodnú mediáciu
Teherán naproti tomu hlásil rozsiahle nočné útoky na americké vojenské zariadenia, ktoré sú priamou odvetou za najnovšie údery USA na územie Iránu. Tieto útoky cielili na vojenské základne a inštalácie v týchto krajinách:
- Bahrajn,
- Jordánsko,
- Kuvajt.
Hovorca ministerstva zahraničných vecí Pakistanu, ktorý dlhodobo pôsobí ako sprostredkovateľ medzi USA a Iránom, v súvislosti s eskaláciou uviedol, že Islamabad bude naďalej vyzývať všetky zúčastnené strany konfliktu na okamžité ukončenie násilia. Cieľom diplomatického úsilia je obnovenie rokovaní na technickej úrovni v plnom súlade s platným memorandom o porozumení.
Pakistan podľa hovorcu pevne verí, že sa situácia v Hormuzskom prielive čoskoro normalizuje, pričom zopakoval nevyhnutnú potrebu zaistenia celkovej bezpečnosti a slobody medzinárodnej námornej dopravy. Informácie o vyostrení vojenského konfliktu sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.