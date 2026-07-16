Ochrana obetí domáceho násilia na Slovensku zlyháva, upozorňuje KDH v reakcii na nedávnu tragickú vraždu v Gelnici. Opozičné hnutie žiada okamžité zmeny v polícii, vytvorenie inštitútu dôverníka pre obete a odvolanie súčasnej policajnej prezidentky. Od premiéra navyše očakáva, že v štátnom rozpočte nájde peniaze na posilnenie odborných služieb pre týrané osoby.
Štát aj polícia pri riešení domáceho násilia podľa opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) zlyhávajú. Žiada preto systémové zmeny a vyzýva tiež premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby pri tvorbe štátneho rozpočtu vyčlenil zdroje aj na posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov. Predstavitelia hnutia o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii 16. júla pred budovou parlamentu.
Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Andrea Turčanová pripomenula, že obeťami domáceho násilia sú okrem žien aj deti, muži či seniori a od štátnych orgánov oprávnene očakávajú odborný a profesionálny prístup a empatiu.
Realita je však často taká, že sa s ňou nestretnú. Ani na prvotnom výsluchu na polícii, ani u prokurátora a často, žiaľ, ani na súde,
skonštatovala poslankyňa v súvislosti so skúsenosťami obetí.
Sprievodca pre obete a systémové opatrenia
KDH preto žiada zadefinovať inštitút sprevádzajúcej osoby, respektíve dôverníka, ktorý bude povinne prítomný pri celom náročnom procese, ktorým si obeť postupne prechádza.
Či už sú to lekárske, znalecké vyšetrenia, policajné výsluchy, následne výsluchy priamo na súde. Taktiež chceme zadefinovať predmet domáceho násilia do zákona ešte lepšie, ako je tomu dnes,
uviedla Turčanová k legislatívnym plánom opozície.
Hnutie okrem toho sformulovalo ďalšie kľúčové požiadavky na zlepšenie ochrany zraniteľných osôb, ktorými sa má štát zaoberať:
- zmena legislatívy, ktorá zabráni opakovanej viktimizácii obetí, aby neboli neustále traumatizované opakovaným vypočúvaním v stresujúcom prostredí,
- opakované preškolenie policajtov, ktorí prijímajú hlásenia a vedú výsluchy, na citlivú, odbornú a empatickú komunikáciu,
- vytvorenie podnetného pracovného prostredia pre policajtov, ktoré si vyžaduje úzku spoluprácu s vyškolenými kolegami, psychológmi aj duchovnými, ktorí sú v Policajnom zbore (PZ) zastúpení.
Kritika polície a výzva na odstúpenie
Hnutie poukázalo aj na kroky polície, ktoré nasledovali po tragickej vražde v Gelnici. Kritizujú najmä vyjadrenia prezidentky PZ Jany Maškarovej, ktoré prišli opakovane aj napriek závažným zisteniam zlyhaní na strane prokuratúry.
Vyhlásenia policajnej prezidentky, že polícia neporušila zákon, sú absolútne neakceptovateľné a ukazujú, že kontrolné mechanizmy v polícii nefungujú alebo sú nekompetentné. Ak policajná prezidentka nevidí pochybenia v tomto prípade a nevie vyvodiť zodpovednosť u svojich podriadených tak, ako to urobil generálny prokurátor, je namieste, aby vyvodila osobnú zodpovednosť a odstúpila. Zahmlievaním a popieraním pochybení nedosiahneme zlepšenie ochrany občanov,
zdôraznil podpredseda KDH Viliam Karas.
Karas žiada tiež posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov a vyčlenenie dostatočných financií na restoratívnu justíciu. Samotné zákazy priblíženia bez reálnej kontroly podľa KDH totiž v praxi nestačia.
Vyčleňte dostatok zdrojov na posilnenie mediačnej a probačnej služby, na väčšie zapojenie cirkvi, charitatívnych organizácií, tretieho sektora pri podpore a asistencii všetkým, ktorí sú obeťami domáceho násilia,
odkázal v emotívnom apele priamo predsedovi vlády.
Rozdielne pohľady úradov na tragédiu
Obeť domáceho násilia, Zuzana V., zomrela 20. júna 2026 v Gelnici po brutálnom útoku svojho manžela. Ten aktuálne čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy a je stíhaný väzobne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka už začiatkom júla uviedol, že Generálna prokuratúra (GP) SR zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky, mimoriadne závažné porušenia zákona. Následne uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov.
Polícia však v reakcii na zistenia GP reagovala, že PZ naďalej trvá na záveroch svojho nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru. Tieto závery z preskúmania trestnej veci podľa polície nespochybnil ani samotný generálny prokurátor. Správu o návrhoch opozičného hnutia KDH priniesla tlačová agentúra TASR.