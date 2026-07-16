Maďarský expremiér Viktor Orbán sa počas svojej súkromnej návštevy Spojených štátov amerických nestretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Fámy o plánovanej schôdzke oficiálne poprelo tlačové oddelenie strany Fidesz, čím rázne vyvrátilo predchádzajúce vyjadrenia vlastného poslanca. Orbán sa aktuálne venuje futbalovým majstrovstvám, pričom ho v najbližšom období čakajú vnútrostranícke povinnosti a prejav v Rumunsku.
Maďarský expremiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán, ktorý je v týchto dňoch na súkromnej ceste v Spojených štátoch amerických (USA) a sleduje zápasy majstrovstiev sveta vo futbale, sa podľa všetkého napokon nestretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Riaditeľ komunikácie Fideszu Bertalan Havasi vo štvrtok 16. júla jasne uviedol, že takéto stretnutie vôbec nie je v pláne.
Protichodné vyjadrenia vo vnútri strany
Havasi tak poprel stredajšie vyhlásenie z 15. júla, ktoré médiám poskytol podpredseda zahraničného výboru maďarského parlamentu a poslanec za Fidesz Zsolt Németh. Ten v rozhovore pre rozhlasovú stanicu InfoRádió označil budúcnosť maďarsko-amerických vzťahov za kľúčovú a vyzdvihol úlohu bývalého premiéra pri ich rozvíjaní.
Viktor Orbán by s tým mohol pomôcť, keďže sa v najbližších dňoch stretne s prezidentom Trumpom. Máme takúto informáciu,
uviedol Németh a potvrdil to aj v priamej reakcii na otázku moderátora ohľadom spoľahlivosti tohto tvrdenia.
Oficiálny program expremiéra
Riaditeľ komunikácie však tieto politické špekulácie rýchlo uviedol na pravú mieru a zdôraznil, že podobné informácie sa nezakladajú na pravde.
Fámy o tom, že sa stretne s Donaldom Trumpom, nie sú pravdivé. Žiadne takéto plány neexistujú,
povedal Havasi na margo medializovaných správ.
Zároveň predstavil najbližší oficiálny pracovný program Orbána po jeho návrate z americkej cesty, ktorý zahŕňa tieto dôležité body:
- zasadnutie predsedníctva a poslaneckého klubu vládnej strany Fidesz, ktoré sa uskutoční 21. júla 2026,
- vystúpenie s prejavom na letnej univerzite v rumunskom meste Băile Tușnad, ktoré je naplánované na 25. júla 2026.
Informácie o Orbánovej ceste sprostredkovala tlačová agentúra TASR prostredníctvom svojho spravodajcu v Budapešti a na základe pôvodnej správy maďarskej agentúry MTI.