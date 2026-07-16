Škandál v kultúrnych inštitúciách naberá na obrátkach. Nález tajných odpočúvacích zariadení v kanceláriách Fondu na podporu umenia vyvolal ostrú reakciu opozície, ktorá hovorí o mafiánskych praktikách a rozklade rezortu. Politické strany žiadajú zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru, vyvodenie politickej zodpovednosti voči ministerke kultúry a nezávislé policajné vyšetrovanie celého incidentu.
Informácie o odpočúvacích zariadeniach nájdených v kanceláriách Fondu na podporu umenia (FPU) považuje opozičné Hnutie Slovensko za absolútne škandalózne. Hnutie preto rázne žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Opozičné kroky potvrdil hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Zverejnené informácie ostro odsúdilo aj hnutie Progresívne Slovensko (PS).
Ak sa potvrdí, že zamestnanci verejnej inštitúcie boli tajne nahrávaní, nehovoríme už iba o manažérskom zlyhaní, ale o mafiánskych praktikách,
vyhlásilo Hnutie Slovensko vo svojom oficiálnom stanovisku.
Výzvy na vyvodenie zodpovednosti
Za konkrétne nainštalovanie a používanie skrytých zariadení musí niesť trestnoprávnu zodpovednosť ten, koho určí polícia a prokuratúra, no politickú a rezortnú zodpovednosť nesie podľa hnutia priamo ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Hnutie pripomína, že FPU je nedeliteľnou súčasťou rezortu kultúry, a preto ministerka nemôže predstierať, že sa jej tento škandál netýka.
Ministerka kultúry musí okamžite verejne vysvetliť, odkedy o podozreniach vedela a aké kroky podnikla. Zároveň musí zabezpečiť nezávislú bezpečnostnú kontrolu všetkých priestorov ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti,
uviedla exministerka kultúry pôsobiaca v Hnutí Slovensko Natália Milanová.
Na mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru chce hnutie za účelom vysvetlenia situácie predvolať kľúčových aktérov:
- úradujúcu ministerku kultúry,
- súčasné aj bývalé vedenie Fondu na podporu umenia,
- zástupcov rady fondu.
Rozklad kultúry a bezpečnostné hrozby
Hnutie PS považuje informácie o plošticiach za priamy dôkaz absolútneho rozkladu kultúry. Opozícia sformulovala jasné požiadavky a výzvy na najvyšších predstaviteľov štátu:
- vyzýva ministerku Šimkovičovú, aby všetkých svojich nominantov do FPU odvolala a vykonala zásadnú hĺbkovú kontrolu inštitúcie,
- žiada predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara a riaditeľa Vojenského spravodajstva Juraja Štefanka, aby sa otvorene postavili a vylúčili, že išlo o oficiálne štátne sledovanie,
- vyzýva Ministerstvo vnútra SR, aby okamžite zabezpečilo nezávislé vyšetrovanie celého prípadu.
Zástupcovia PS upozorňujú, že v prípade, ak za sledovaním stojí štát, problém je násobne väčší. Ak sa dokáže, kto zariadenie namontoval, daný človek si podľa nich zaslúži skončiť vo väzení.
Toto je absolútne nemysliteľné, aby sme tu v štáte mali štruktúry, a je úplne jedno, či sú oficiálne, vládne, alebo je to len jeden zamestnanec, riadiaci zamestnanec na nejakom úrade, ktorý si dovolí urobiť to, že začne odpočúvať ľudí,
zhodnotil situáciu člen hnutia PS Peter Bátor s tým, že ide o absolútny a brutálny škandál.
Potvrdenie nálezu a policajné vyšetrovanie
Informáciu o tom, že v priestoroch FPU zamestnanci reálne našli odpočúvacie zariadenia umiestnené pod pracovnými stolmi, potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová. Incidentom sa v týchto chvíľach už intenzívne zaoberajú orgány činné v trestnom konaní (OČTK).
Ministerstvo kultúry SR vo svojej reakcii uviedlo, že riešenie týchto závažných podozrení je plne v kompetencii príslušných OČTK, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Na bezprecedentný prípad odpočúvania pôvodne upozornila televízia Joj a súhrnné informácie sprostredkovala tlačová agentúra TASR.