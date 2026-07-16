Nová maďarská vládna strana Tisza prichádza so zásadnou zmenou politických pravidiel. Pripravuje nový volebný systém, ktorý by mal v budúcnosti zabrániť akejkoľvek strane získať v parlamente dvojtretinovú ústavnú väčšinu. Krok, ktorý prichádza po dlhých rokoch dominancie jednej strany, má priniesť spravodlivejšie rozdelenie moci. Prebiehajúce zmeny však sprevádza ostrá kritika a hrozba ústavnej krízy.
Maďarská vládna strana Tisza chce presadiť nový volebný systém, ktorého hlavným cieľom je minimalizovať pravdepodobnosť, že akýkoľvek politický subjekt získa v Národnom zhromaždení dvojtretinovú ústavnú väčšinu. Pre spravodajský server 24.hu to vo štvrtok 16. júla uviedol zástupca poslaneckého klubu Tiszy a líder strany pre právne veci Márton Melléthei-Barna.
Bezprostredne po schválení 17. novely ústavy, ktorá rieši odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie, a jej očakávanej ratifikácii v celonárodnom referende bude našou prioritou prijatie nového volebného zákona. Som presvedčený, že tento legislatívny proces úspešne zavŕšime do dvoch rokov,
povedal Melléthei-Barna k pripravovaným legislatívnym krokom svojej strany.
Proporcionálnejší systém a kritika opozície
Zámerom strany Tisza, ktorej predsedá Péter Magyar, je podľa jeho slov sformovať oveľa proporcionálnejší volebný systém. Ten má natrvalo eliminovať riziko nebezpečnej koncentrácie moci v podobe ústavnej väčšiny jednej jedinej politickej strany.
Od májovej ustanovujúcej schôdze Národného zhromaždenia vládna strana, ktorá aktuálne disponuje spomínanou dvojtretinovou väčšinou hlasov, mení spôsoby výkonu politickej moci. Postup garnitúry je však kritizovaný domácou opozíciou aj viacerými ľudskoprávnymi organizáciami. Tie poukazujú najmä na tieto bezprecedentné opatrenia:
- výrazné obmedzenie poslaneckého mandátu na maximálne dvanásť rokov,
- rýchle legislatívne kroky smerujúce k odvolaniu úradujúceho prezidenta republiky.
Hrozba ústavného chaosu a koniec superväčšiny
Po schválení 17. novely základného zákona parlamentom navyše hrozí v krajine vážny ústavný chaos. K nemu môže dôjsť v prípade, ak úradujúca hlava štátu odmietne podpísať svoje vlastné odvolanie z funkcie či dobrovoľne odstúpiť. Namiesto toho môže iniciovať konanie na ústavnom súde s cieľom dôkladne preskúmať zákonnosť tejto novely.
Bývalá vládna strana Fidesz pod vedením Viktora Orbána vládla s dvojtretinovou väčšinou celkovo 14 rokov. Súčasná vládna strana Tisza získala v tohtoročných aprílových voľbách 141 zo 199 mandátov v zákonodarnom zbore, čo je o osem viac, ako je potrebná ústavná dvojtretinová väčšina. Informácie o chystaných zmenách a aktuálnej politickej situácii sprostredkovala tlačová agentúra TASR prostredníctvom svojho spravodajcu v Budapešti a s odvolaním sa na maďarský server.