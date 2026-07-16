Slovenská delegácia na čele s prezidentom Petrom Pellegrinim a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou absolvovala kľúčové rokovania v Azerbajdžane. Hlavnou témou stretnutí bolo zabezpečenie dlhodobých dodávok plynu pre Slovensko po roku 2027, ako aj otváranie nových dverí pre slovenské firmy prostredníctvom podnikateľského fóra v Baku.
Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková absolvovala počas oficiálnej návštevy prezidenta SR Petra Pellegriniho v Azerbajdžane sériu bilaterálnych rokovaní zameraných na rozvoj hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami. Počas návštevy rokovala s predstaviteľmi azerbajdžanskej vlády o energetike, hospodárskej spolupráci a podpore slovenských podnikateľských aktivít v regióne. Jednou z hlavných tém bola energetická bezpečnosť vrátane možností dlhodobých dodávok zemného plynu po roku 2027. Súčasťou programu bolo aj otvorenie Slovensko-azerbajdžanského podnikateľského fóra.
Energetická bezpečnosť Slovenska patrí medzi naše najvyššie priority. Preto aktívne rokujeme o riešeniach, ktoré prispejú k diverzifikácii dodávok zemného plynu po roku 2027. Zároveň chceme ďalej rozvíjať hospodársku spoluprácu s Azerbajdžanom a vytvárať nové príležitosti pre slovenské firmy,
uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR k cieľom pracovnej cesty.
Diverzifikácia plynu a spoločné projekty
Ministerka Saková rokovala s ministrom energetiky Azerbajdžanskej republiky Parvizom Shahbazovom a ministrom hospodárstva Mikayilom Jabbarovom. Hlavnou témou rokovania boli možnosti diverzifikácie dodávok zemného plynu na Slovensko. Rokovania sa venovali aj priamej spolupráci medzi energetickými spoločnosťami s cieľom hľadať konkrétne riešenia pre budúce stabilné dodávky komodity.
Ministri sa taktiež v diskusii venovali viacerým strategickým oblastiam medzinárodnej spolupráce:
- ďalšiemu rozvoju obchodných vzťahov a investičnej spolupráce,
- pokračovaniu činnosti spoločnej slovensko-azerbajdžanskej pracovnej skupiny pre hospodársku spoluprácu, ktorej zasadnutie sa uskutoční na jeseň tohto roka,
- príprave a realizácii ďalších spoločných projektov.
Podnikateľské fórum a obnova Karabachu
S ministrom hospodárstva M. Jabbarovom taktiež spoločne otvorili medzinárodné podnikateľské fórum v meste Baku. Slovensko na ňom zastupovala delegácia 25 spoločností, ktoré pôsobia v kľúčových sektoroch, ako sú:
- energetika a vodné hospodárstvo,
- infraštruktúra a strojárstvo,
- informačné technológie a moderné priemyselné riešenia.
Slovenské firmy majú Azerbajdžanu čo ponúknuť. Našou úlohou je otvárať im dvere na nové trhy a vytvárať podmienky, aby sa dobré vzťahy medzi štátmi premietali aj do konkrétnych obchodných príležitostí,
zhodnotila Denisa Saková pri oficiálnom otvorení podnikateľského fóra.
Azerbajdžan patrí medzi významných hospodárskych partnerov Slovenska. Perspektívne oblasti spolupráce zahŕňajú energetiku, infraštruktúru, logistiku, digitalizáciu, priemysel aj moderné technológie. Dobrým príkladom úspešnej spolupráce je zapojenie slovenských spoločností do obnovy regiónu Karabach, vrátane projektu inteligentnej obce Baš Garvand, ktorý predstavuje úspešné uplatnenie slovenského know-how v zahraničí. Strategické partnerstvo oboch krajín zároveň vytvára široký priestor na ďalší rozvoj obchodu, investícií a realizáciu spoločných projektov.