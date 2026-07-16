Záporožská jadrová elektráreň je opäť v centre medzinárodného napätia. Šéf ruskej štátnej spoločnosti Rosatom oznámil, že pri dronovom útoku na služobné vozidlo prišiel o život hlavný inžinier tohto strategického zariadenia aj jeho vodič. Incident vyvolal okamžitú reakciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorá varuje pred jadrovým ohrozením a žiada zastavenie paľby.
Šéf ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov uviedol, že pri ukrajinskom útoku dronom na Ruskom okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň zahynul jej hlavný inžinier. Lichačov tvrdí, že dron v stredu 15. júla zasiahol služobné vozidlo priamo na hranici priemyselného areálu elektrárne a mesta Enerhodar. Pri tomto smrtiacom útoku zahynul aj vodič auta.
Reakcia MAAE a odsúdenie útoku
Šéf Rosatomu označil tento útok za teroristický a vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), aby na vzniknutú situáciu adekvátne reagovala.
Očakávame, že MAAE rýchlo, konkrétne a jasne zareaguje na túto tragédiu,
napísal Lichačov na komunikačnej platforme Telegram.
Agentúra MAAE následne na sociálnej sieti X potvrdila, že o incidente bola informovaná. Jej generálny riaditeľ Rafael Grossi ostro odsúdil tento neprijateľný útok na elektráreň a jej vedenie, ktorý vážne ohrozil krehkú jadrovú bezpečnosť.
Vyzývame na okamžité ukončenie všetkých útokov v blízkosti jadrových zariadení a ich zamestnancov,
apelovala agentúra na bojujúce strany prostredníctvom svojho oficiálneho vyhlásenia.
Odstavené reaktory a pretrvávajúce obavy
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022. V súčasnosti je prevádzka a bezpečnosť zariadenia charakterizovaná týmito faktami:
- všetkých šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6000 megawattov je z bezpečnostných dôvodov dlhodobo odstavených,
- na ich chladenie sú nevyhnutné spoľahlivé dodávky elektrickej energie,
- aktuálne zabezpečujú chladenie výlučne núdzové dieselové generátory.
Situácia v okolí elektrárne naďalej vyvoláva hlboké obavy MAAE aj celého medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na reálne riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v jej bezprostrednej blízkosti. Zo zodpovednosti za ostreľovanie tohto objektu sa však navzájom obviňujú obe strany vojnového konfliktu. Správu o útoku a úmrtí priniesla tlačová agentúra TASR na základe informácií od agentúry DPA.