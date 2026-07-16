Letná festivalová sezóna je v plnom prúde a s ňou sa spájajú aj viaceré bezpečnostné riziká. Polícia preto prichádza s dôležitou výzvou pre všetkých návštevníkov hromadných podujatí. Zvýšená opatrnosť pri konzumácii nápojov a nulová tolerancia alkoholu za volantom by mali byť absolútnou samozrejmosťou.
Policajti apelujú na ľudí, aby na festivaloch nenechávali svoje nápoje bez dozoru. Zároveň im zdôrazňujú, aby nikdy nešoférovali pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
Festivaly majú byť o hudbe, priateľoch a dobrej nálade, nie o nepríjemných zážitkoch. Preto maj svoj nápoj vždy pod dohľadom, neprijímaj drink alebo tabletky od neznámej osoby a nenechávaj svoj pohár bez dozoru,
odkázali policajti vo svojej preventívnej výzve verejnosti.
Čo robiť pri podozrení z omámenia
Zástupcovia zákona ľuďom zároveň pripomenuli, že ak by sa po vypití nejakého nápoja začali náhle cítiť zle, nemali by situáciu v žiadnom prípade podceňovať. Zbystriť pozornosť treba najmä vtedy, ak sa u človeka rýchlo prejavia tieto varovné príznaky:
- silná a nevysvetliteľná ospalosť,
- celková dezorientácia v priestore a čase,
- výpadky pamäte a neschopnosť spomenúť si, čo sa presne stalo.
V takýchto krízových prípadoch by obete alebo ich blízki mali okamžite osloviť organizátorov podujatia, prítomných zdravotníkov alebo priamo políciu. Varovanie a bezpečnostné rady zverejnil Policajný zbor prostredníctvom svojho oficiálneho stanoviska na sociálnej sieti.