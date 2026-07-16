Popová ikona Dara Rolins opäť dokazuje, že dokáže prekvapiť a udávať hudobné trendy. Jej najnovší singel a videoklip s názvom Leto prináša nielen chytľavý tanečný hit so svetovým zvukom, ale predovšetkým sebavedomý odkaz všetkým ženám, ktoré odmietajú hrať podľa cudzích pravidiel. Skladba má obrovský potenciál stať sa soundtrackom aktuálnej letnej sezóny.
Dara Rolins patrí medzi umelkyne, ktoré aj po desaťročiach na scéne udávajú tempo. Po úspešných singloch z albumu Znova a zas prichádza novinka s názvom Leto, ktorá spája moderný pop, chytľavú melódiu a text, v ktorom sa nájde nejedna žena.
Svetová produkcia a ženská sila
Za novým hudobným počinom stojí silný tím tvorcov, ktorí mu dodali skutočný medzinárodný rozmer. Spolupráca na singli zahŕňala tieto známe mená:
- producentom skladby je rumunský hitmaker Serban Cazan, ktorý stojí aj za nahrávkami svetových hviezd, akými sú Dua Lipa či Rita Ora,
- samotný text piesne vznikol v úzkej spolupráci s Darinou Lenártovou, s ktorou speváčka vytvorila ďalší silný ženský príbeh.
So Serbanom sme vytvorili presne taký letný song, aký som si predstavovala. S Darinou Lenártovou sme potom textu dali príbeh, ktorý je podľa mňa veľmi blízky mnohým ženám. Je o mužoch, ktorí majú pocit, že na všetko prišli, všetko zažili a každú dokážu obalamutiť. Chvíľu môžu pôsobiť príťažlivo, ale skôr či neskôr príde moment, keď žena pochopí, že takého partnera vedľa seba jednoducho nechce. Prestane ho zachraňovať, ospravedlňovať a začne myslieť sama na seba,
vysvetľuje posolstvo svojej novinky Dara Rolins.
Premeny vo videoklipe a nový režisér
Vo videoklipe speváčka počas niekoľkých minút vystrieda hneď niekoľko prekvapivých podôb. Zahrá si nevinnú mníšku, elegantnú dámu aj zvodnú letnú divu. Táto vizuálna hra nie je vôbec náhodná, keďže každá z postáv priamo symbolizuje inú stránku komplexnej ženskej osobnosti.
Vizuálna stránka projektu bola zverená do rúk osvedčeným spolupracovníkom a prináša zaujímavé prepojenia:
- réžiu videoklipu si zobrali na starosť Patrik Tarics a Richard Zimmermann,
- hoci ide pre Taricsa o vôbec prvý oficiálny videoklip, speváčka neváhala staviť práve na jeho talent,
- tím totiž spolupracoval už pri viacerých backstage videách z veľkých eventov, vrátane megakoncertu Dara Doma, pričom ich prepojenie prirodzene prerástla do tohto väčšieho projektu.