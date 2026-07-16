Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer mieri na svoju poslednú oficiálnu návštevu Ukrajiny vo funkcii predsedu vlády. V Kyjeve ubezpečí prezidenta Volodymyra Zelenského, že masívna vojenská, finančná aj politická podpora Londýna zostane neochvejná aj po nástupe jeho nástupcu. Krajiny navyše počas Starmerovho mandátu spečatili storočné strategické partnerstvo.
Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer vo štvrtok 16. júla pricestuje na svoju poslednú návštevu Ukrajiny pred definitívnym odchodom z funkcie predsedu vlády. V Kyjeve bude osobne rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Lídri budú diskutovať o tom, ako základy, ktoré boli položené počas jeho vlády vrátane koalície ochotných, pripravia pôdu pre trvalý mier,
priblížil plánované rozhovory kabinet Spojeného kráľovstva.
Starmer už vopred jasne uviedol, že neochvejná britská podpora ukrajinského ľudu bude trvať navždy.
Nielen kvôli nej a európskej bezpečnosti, ale aj kvôli rodinám v Británii, ktoré pocítili dôsledky tejto vojny v podobe zvyšujúcich sa cien,
konštatoval odchádzajúci premiér a zhodnotil tak širšie dopady konfliktu na domácu ekonomiku.
Nástupníctvo a britská pomoc v číslach
Premiér plánuje Zelenskému povedať, že Británia bude podporovať Ukrajinu v rovnakom nasadení aj po tom, ako ho vo funkcii vystrieda Andy Burnham. Ten sa stane už piatym predsedom britskej vlády od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie vo februári 2022.
Kabinet v tejto súvislosti pripomenul, že počas vládnutia Starmera zohrávala Británia ústrednú úlohu pri presadzovaní medzinárodnej podpory a udržaní európskej bezpečnosti. Od júla 2024 poskytol Londýn napadnutej krajine rozsiahlu pomoc, ktorá zahŕňa:
- pravidelnú ročnú vojenskú podporu vo výške troch miliárd libier,
- dodanie viac než 250 000 dronov a približne 8 000 rakiet,
- dodávku vyše 350 000 kusov delostreleckej munície pre frontové línie.
Sankcie, storočné partnerstvo a medzinárodná pôžička
Británia sa tiež aktívne podieľala na založení a vedení takzvanej koalície ochotných, ktorá doposiaľ absolvovala 16 stretnutí. Podľa britskej vlády Londýn výrazne obmedzil financovanie ruskej invázie uvalením prísnych sankcií na viac než 1 400 jednotlivcov, subjektov a plavidiel, a to vrátane 600 ropných tankerov z ruskej tieňovej flotily.
Londýn a Kyjev za Starmerovej vlády podpísali aj dôležité partnerstvo na 100 rokov, ktoré pokrýva široké spektrum oblastí od obrany a bezpečnosti cez obchod a energetiku až po spravodlivosť, vedu a kultúru. Okrem toho britský premiér v pondelok 13. júla oznámil, že Spojené kráľovstvo sa oficiálne pripája k masívnej pôžičke Európskej únie pre Ukrajinu v celkovej výške 90 miliárd eur. Informácie o Starmerovej ceste a bilancii britskej pomoci priniesla tlačová agentúra TASR na základe správy agentúry AFP a oficiálneho vyhlásenia britskej vlády.