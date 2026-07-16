Americký minister obrany Pete Hegseth prichádza s kontroverznou novinkou. Pre príslušníkov ozbrojených síl zavádza nový program skríningu nedostatku testosterónu, ktorý má vojakom pomôcť podávať maximálne výkony na modernom bojisku. Iniciatíva však okamžite vyvolala politickú kritiku a otvorila diskusiu o prístupe k hormonálnej liečbe pre ženy v armáde.
Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu 15. júla oznámil, že zavádza nový program skríningu nedostatku testosterónu pre príslušníkov ozbrojených síl USA. Program označil za absolútne nevyhnutný na to, aby mohli vojaci podávať svoje najlepšie výkony.
Pravidlá testovania a dobrovoľná liečba
Minister priblížil detaily programu a zavádzania do praxe vo svojom videu zverejnenom na sociálnej sieti X. Nové pravidlá týkajúce sa hormonálnych vyšetrení v armáde zahŕňajú nasledujúce body:
- skríningy sa budú vykonávať každoročne v rámci povinných zdravotných prehliadok vojakov vo veku 30 rokov a viac,
- mladší príslušníci ozbrojených síl sa môžu do programu zapojiť výlučne na dobrovoľnej báze,
- ak bude potrebná liečba na dosiahnutie správnej hladiny hormónu, jej podstúpenie bude len odporúčané a ponechané na rozhodnutí vojaka,
- nariadenie nadobúda účinnosť okamžite a platí pre všetkých príslušníkov americkej armády v aktívnej službe aj v zálohe.
Táto iniciatíva nie je o umelom zvyšovaní výkonnosti, ale o obnovení a optimalizácii vašich prirodzených schopností, ochrane vašej dlhovekosti a zabezpečení biologických predpokladov na zvládanie bojových úloh,
vysvetlil šéf rezortu obrany zámer nového lekárskeho programu.
Hladina testosterónu, hlavného mužského pohlavného hormónu, s vekom postupne prirodzene klesá. Hegseth vo svojom príhovore zdôraznil náročnosť súčasných konfliktov.
Ako vieme, moderné bojisko je brutálne a neúprosné. Vyžaduje si maximálnu psychickú a mentálnu pripravenosť. Ak sa týmto zdravotným ukazovateľom budeme venovať včas, pomôžeme vám udržať si špičkovú bojaschopnosť a poskytneme vám rovnakú úroveň podpory, akú vy poskytujete tejto krajine – tú najlepšiu možnú,
vyhlásil minister. Zavádzanie pravidiel potvrdil aj hovorca Pentagónu Sean Parnell.
Kritika a otázky ohľadom žien
Na otázku, či budú obdobne testovaní muži aj ženy a či budú mať vojačky vstupujúce do perimenopauzy možnosť posúdenia vhodnosti estrogénovej hormonálnej liečby, rezort obrany zatiaľ neodpovedal.
Demokratická senátorka Tammy Duckworthová, ktorá je sama vojnovou veteránkou a členkou senátneho výboru pre ozbrojené sily, priamo vyzvala ministra obrany, aby bolo hormonálne testovanie dostupné pre obe pohlavia. Demokratická kongresmanka Chrissy Houlahanová, ktorá v minulosti slúžila v americkom letectve, zase na sociálnej sieti označila tento krok za Hegsethovu najnovšiu posadnutosť kultúrnymi vojnami. O téme informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúr AP, DPA a britskej stanice BBC.