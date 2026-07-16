Ničivé zemetrasenie, ktoré koncom júna zasiahlo Venezuelu, si vyžiadalo katastrofálnu daň. Úrady hlásia, že počet obetí neustále stúpa a najnovšie tragické bilancie potvrdzujú už takmer päťtisíc mŕtvych. Desaťtisíce ľudí zostali bez domova a prežívajú v provizórnych táboroch, zatiaľ čo záchranári aj naďalej neúnavne prehľadávajú trosky zrútených budov.
Počet obetí zemetrasenia, ktoré koncom júna zasiahlo Venezuelu, stúpol už na 4829. V stredu 15. júla to na komunikačnej platforme Telegram oficiálne oznámil predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez.
Dvojité otrasy a tisícky zranených
Dva mimoriadne silné otrasy s magnitúdami 7,2 a 7,5 zasiahli v rozpätí necelej minúty 24. júna hlavné mesto Caracas a pobrežný štát La Guaira. Prírodná katastrofa zrovnala so zemou celé výškové bytové komplexy a spôsobila rozsiahle materiálne škody naprieč celým zasiahnutým regiónom.
Predseda parlamentu ešte v nedeľu 12. júla zverejnil podrobnejšie informácie o stave zranených obyvateľov.
V dôsledku zemetrasenia utrpelo zranenia celkovo 16 740 ľudí. Väčšina z nich však už bola po poskytnutí nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti úspešne prepustená z nemocníc domov,
uviedol Rodríguez vo svojom zhodnotení zdravotníckej situácie.
Pátranie v troskách a humanitárna kríza
Situácia v najviac zdevastovaných oblastiach zostáva kritická. Záchranné zložky aj samotné rodiny v štáte La Guaira pokračujú v zúfalom pátraní po ďalších možných obetiach či preživších pod zrútenými budovami aj tri týždne po tejto tragickej udalosti.
Následky pre preživších a humanitárna situácia sú podľa zistení mimoriadne vážne:
- najmenej 20 857 ľudí prišlo v dôsledku ničivých otrasov o strechu nad hlavou,
- desaťtisíce obyvateľov v súčasnosti žijú v preplnených provizórnych táboroch,
- mnohé z týchto stanových mestečiek nemajú zabezpečený stabilný prívod čistej vody,
- v táboroch pre evakuovaných zároveň chýbajú poriadne hygienické a sanitačné zariadenia.
Informácie o prehlbujúcej sa kríze a tragických číslach priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.