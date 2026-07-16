Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio hostí medzinárodnú konferenciu zameranú výhradne na hrozbu krajne ľavicového terorizmu. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa chce zmobilizovať svetových lídrov proti zoskupeniam, ktoré podľa nej bezpečnostné zložky fatálne podceňujú. Kritici a ľudskoprávne organizácie však varujú pred zneužitím tohto boja na potláčanie legitímnych protestov a politických oponentov.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio bude vo štvrtok 16. júla hostiť masívnu konferenciu o krajne ľavicovom politickom terorizme. Hlavným cieľom podujatia je mobilizovať medzinárodnú podporu proti hnutiam, ktoré podľa vlády Spojených štátov amerických (USA) súčasné bezpečnostné zložky vo svete do veľkej miery prehliadajú. Na podujatí sa zúčastní najmenej 65 krajín, pričom niektoré štáty zastúpia priamo ministri zahraničných vecí či vnútra a iné vyšlú predstaviteľov na nižšej diplomatickej úrovni. Celodenný program má umožniť odborníkom na boj proti terorizmu detailne rokovať o tejto rastúcej a sofistikovanej globálnej hrozbe.
Priority Donalda Trumpa a zoznam teroristov
Prezident Donald Trump urobil z boja proti ľavicovým extrémistickým skupinám svoju absolútnu prioritu, pričom sa zameriava najmä na celosvetové hnutie Antifa. V minulosti prisľúbil, že podnikne rázne kroky proti ľavicovým skupinám, ktoré obviňuje z podnecovania násilia po minuloročnej vražde z roku 2025. Obeťou tohto činu bol vtedy známy konzervatívny aktivista a prezidentov blízky spojenec Charlie Kirk.
Americká administratíva už prešla od slov k činom a za teroristické skupiny oficiálne označila viacero európskych zoskupení. Na zoznam zaradila predovšetkým:
- nemeckú militantnú organizáciu Antifa Ost,
- taliansku organizáciu Medzinárodný revolučný front (FAI/FRI),
- dve radikálne grécke skupiny – Ozbrojenú proletársku spravodlivosť a Revolučnú triednu sebaobranu.
Spojené štáty okrem toho ponúkli astronomickú odmenu vo výške desať miliónov dolárov za akékoľvek relevantné informácie o spôsobe financovania týchto organizácií.
Slepé miesto bezpečnosti verzus obavy kritikov
Útoky extrémne ľavicových aktérov mimo územia USA, ktoré cielia na politických predstaviteľov, políciu, súkromné podniky a dôležitú infraštruktúru, ukazujú podľa americkej diplomacie zámernú a ideologicky motivovanú stratégiu s cieľom destabilizovať slobodnú spoločnosť.
Táto hrozba zostáva slepým miestom v protiteroristických snahách medzinárodného spoločenstva, podceňuje sa a nevenujú sa jej dostatočné zdroje napriek nebezpečenstvu, ktoré predstavuje,
uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo svojom stredajšom vyhlásení z 15. júla k prebiehajúcej konferencii.
Bývalí predstavitelia USA a viacerí politickí pozorovatelia však upozornili, že vláda by mohla cielene presúvať zdroje na boj proti skupinám zodpovedným len za zlomok útokov, a to na úkor sledovania skutočných hrozieb, akými sú islamskí militanti či pravicoví extrémisti. Zdroje z ministerstva zahraničných vecí tieto obavy odmietajú ako neopodstatnené. Rôzne organizácie na ochranu občianskych slobôd napriek tomu bijú na poplach a varujú, že označenie skupín extrémnej ľavice za teroristické by mohlo vláde poslúžiť ako zámienka na potláčanie legálnych občianskych protestov a likvidáciu politických oponentov. O konaní medzinárodného podujatia informovala tlačová agentúra TASR na základe pôvodnej správy od agentúry Reuters.