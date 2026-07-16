Americká armáda na Blízkom východe pritvrdzuje. Po prvej vlne denných útokov spustila ďalšiu masívnu operáciu zameranú na vojenské ciele v Iráne, s cieľom ochrániť strategický Hormuzský prieliv. Kým rakety zasiahli ropný tanker aj okolie detskej nemocnice, okolité štáty ako Kuvajt a Bahrajn hlásia útoky dronmi a letecké poplachy.
Americká armáda v stredu 15. júla spustila ďalšiu vlnu útokov proti Iránu s cieľom obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať Hormuzský prieliv. O útokoch bezprostredne informovalo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) prostredníctvom sociálnej siete X.
Dnes o 15.00 h východoamerického času (21.00 h SELČ) spustili americké ozbrojené sily druhú vlnu útokov proti Iránu. Údery sú zamerané na iránske vojenské kapacity, ktoré sa využívajú na ohrozovanie plavidiel voľne prechádzajúcich cez Hormuzský prieliv, medzinárodnú vodnú cestu kľúčovú pre svetový obchod,
uviedol CENTCOM vo svojom príspevku.
Zasiahnuté mestá a evakuácia nemocnice
Iránska tlačová agentúra Mehr hlásila silné výbuchy z viacerých regiónov v krajine. Medzi priamo zasiahnuté oblasti patrili mestá:
- Ahváz,
- Čáhbahár,
- Bandar Abbás,
- Rask.
Podľa štátnej televízie IRIB zasiahlo niekoľko rakiet aj oblasť v okolí nemocnice v meste Ahváz, v ktorej sú hospitalizované a liečené deti s rakovinou. Po útoku musela byť budova dočasne evakuovaná, no žiadne obete neboli z miesta bezprostredne hlásené.
Americké velenie následne potvrdilo, že sily USA vystrelili rakety aj na prázdny ropný tanker s názvom Belma. Ten sa podľa ich informácií pokúšal prelomiť námornú blokádu iránskych prístavov a ignoroval viaceré varovania. Loď v plavbe už ďalej nepokračuje.
Útoky dronmi v Kuvajte a poplachy v Bahrajne
Eskalácia napätia sa okamžite dotkla aj okolitých štátov. Prichádzajúce útoky hlásil v noci na štvrtok 16. júla aj susedný Kuvajt.
Odrážame útoky nepriateľských dronov v dôsledku nehanebnej iránskej agresie,
potvrdila tamojšia armáda svoju obrannú činnosť.
Poplachy pred leteckými útokmi sa rozozvučali aj v Bahrajne. Tamojší rezort vnútra vydal pre obyvateľov jasné varovanie a výzvu na ochranu životov.
Zachovajte pokoj a uchýľte sa na najbližšie bezpečné miesto,
apelovalo ministerstvo na občanov v čase krízy.
Prvá vlna a zničené obranné systémy
CENTCOM už v priebehu dňa informovalo o prvej vlne útokov na Irán, ktorá trvala 90 minút. Ich hlavnými vojenskými cieľmi boli predovšetkým:
- obranné systémy umiestnené priamo na pobreží,
- sklady a odpaľovacie zariadenia pre riadené strely nachádzajúce sa na ostrove Veľký Tunb, ktorý leží západne od Hormuzského prielivu.
Tieto masívne útoky podľa ústredného velenia výrazne oslabili schopnosť Iránu ohrozovať komerčné lodné trasy v tejto strategicky dôležitej úžine. Komplexné informácie o vojenských úderoch a situácii v regióne priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP a britskej televízie Sky News.