Americký prezident Donald Trump ostro vystúpil proti rozhodnutiu pozastaviť dopravné kontroly zamerané na imigrantov. Urobil tak po tom, čo Imigračný a colný úrad dočasne stopol tieto zásahy v dôsledku dvoch nedávnych smrteľných strelieb. Šéf Bieleho domu varuje, že podobné ústupky hrajú do karát zločincom, a rázne žiada agentov, aby sa vrátili k svojej práci.
Americký prezident Donald Trump v stredu 15. júla ostro kritizoval rozhodnutie Imigračného a colného úradu (ICE) pozastaviť dopravné kontroly. Stalo sa tak v priamej reakcii na dve streľby s obeťami na životoch, do ktorých boli zapojení agenti ICE a ku ktorým došlo v priebehu uplynulých pár dní.
Nemôžeme sa vzdať jedného z najdôležitejších a najúčinnejších nástrojov ICE v boji proti zločinu, ktorým sú dopravné kontroly,
uviedol Trump vo svojom príspevku na platforme Truth Social.
Tragické zásahy a prezidentova výzva
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti kontroly pozastavilo po dvoch fatálnych incidentoch. Tieto mimoriadne udalosti zahŕňali:
- zásah z pondelka 13. júla v štáte Maine, pri ktorom bol zastrelený občan Kolumbie,
- špeciálnu operáciu v štáte Texas z minulého týždňa, pri ktorej prišiel o život Mexičan.
Podľa prezidenta však takáto reakcia úradov nie je správna a vysiela zlé signály.
Keď to už raz urobíme, zahráme tým zločinom priamo do karát. Radikálni ľavicoví demokrati by to radi videli, ale za môjho pôsobenia sa to nestane. ICE buďte rozvážni, spravodliví a rozumní, vráťte sa k svojej veľmi dôležitej práci,
vyhlásil Trump s jasným apelom na bezpečnostné zložky.
Návrat do praxe a vlna kritiky
Splnomocnenec vlády pre ochranu hraníc Tom Homan v utorok 14. júla novinárom potvrdil, že dopravné kontroly sa skutočne pozastavili. Zároveň však trval na tom, že ide o mimoriadne účinnú metódu, ktorá sa už čoskoro vráti späť do bežnej praxe.
Agenti ICE čelia celonárodnej kritike za svoje agresívne taktiky a za zabitie dvoch amerických občanov začiatkom roka v meste Minneapolis. Od začiatku presadzovania tvrdých imigračných opatrení Trumpovej vlády došlo podľa zistení agentúry AP v dôsledku stretov s federálnymi agentmi už k najmenej deviatim úmrtiam. Správu o Trumpovej kritike priniesla tlačová agentúra TASR na základe podkladov od medzinárodnej agentúry AFP.