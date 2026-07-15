Srbský prezident Aleksandar Vučič počas svojej návštevy Kyjeva prisľúbil Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc a podporu pri povojnovej obnove. Zároveň však odmietol podpísať spoločné vyhlásenie regionálneho summitu, ktoré vyzývalo na vojenskú podporu a sprísnenie sankcií voči Rusku. Srbsko tak naďalej balansuje medzi európskymi integračnými ambíciami a svojimi tradičnými hospodárskymi väzbami na Moskvu.
Srbský prezident Aleksandar Vučič počas stredajšej návštevy 15. júla v Kyjeve prisľúbil Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc. Odmietol však podpísať spoločnú deklaráciu regionálneho summitu, ktorá vyzýva na pokračovanie vojenskej a bezpečnostnej podpory Ukrajiny a sprísnenie tlaku na Rusko.
Vučič sa priamo v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a zúčastnil sa na summite Ukrajina – juhovýchodná Európa. Išlo o vôbec prvú návštevu srbského prezidenta v ukrajinskej metropole za viac ako desať rokov a zároveň o jeho druhú cestu na Ukrajinu po účasti na rovnakom summite v meste Odesa v roku 2025.
Humanitárna pomoc a odmietnutie deklarácie
Srbský prezident prisľúbil Kyjevu ďalšiu finančnú, zdravotnícku a energetickú pomoc vrátane plnej podpory pri obnove jedného z ukrajinských miest, ktorého presný názov zatiaľ nešpecifikoval.
Doteraz sme neurobili dosť a urobíme maximum, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky pre Ukrajincov v tomto meste,
povedal srbským novinárom k plánovanej podpore.
Zároveň však potvrdil, že Srbsko záverečné vyhlásenie summitu nepodporilo. Dokument, ktorý Belehrad odmietol podpísať, apeluje najmä na tieto kľúčové body:
- pokračovanie medzinárodnej politickej a finančnej pomoci,
- zabezpečenie ďalšej vojenskej a bezpečnostnej podpory pre Ukrajinu,
- zvyšovanie tlaku a uvaľovanie ďalších sankcií na Rusko.
Postoj Srbska k Únii a Rusku
Srbsko, ktoré je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie (EÚ), sa naďalej odmieta pripojiť k západným sankciám proti Rusku. Moskva je totiž pre krajinu absolútne najväčším dodávateľom zemného plynu. Belehrad však na druhej strane opakovane potvrdil podporu územnej celistvosti Ukrajiny a na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) oficiálne odsúdil ruskú inváziu.
Vučič vo svojich vyjadreniach vyhlásil, že Srbsko bude naďalej plne podporovať vstup Ukrajiny do európskeho spoločenstva.
Ukrajina, Moldavsko aj ostatní sa môžu vždy spoľahnúť na podporu Srbska,
uviedol prezident na margo integračných snáh.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytlo Srbsko Ukrajine približne 60 miliónov eur vo forme výlučne nevojenskej a nesmrtiacej pomoci. Moskva však Belehrad už opakovane obvinila z tajných dodávok munície Ukrajine prostredníctvom sprostredkovateľov, čo srbská vláda rázne a dlhodobo odmieta. Informácie o ceste a postojoch srbského prezidenta priniesla tlačová agentúra TASR na základe pôvodnej správy agentúry Reuters.