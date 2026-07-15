Európska komisia schválila akčný plán sociálnej siete X, ktorý má zabezpečiť jej súlad s prísnymi európskymi pravidlami o digitálnych službách. Sieť pod vedením Elona Muska, ktorá v minulosti dostala stomiliónovú pokutu, musí do pol roka splniť nové podmienky transparentnosti. Zmeny prichádzajú v čase, keď viaceré európske štáty chystajú prísnejšiu reguláciu sociálnych sietí pre maloletých používateľov.
Európska komisia (EK) v stredu 15. júla oznámila, že oficiálne schválila akčný plán sociálnej siete X. Hlavným cieľom tohto kroku je zabezpečiť jej plný súlad s pravidlami transparentnosti podľa prísneho nariadenia Európskej únie o digitálnych službách (DSA). Ide o dôležitý posun, keďže komisia ešte v roku 2025 udelila sieti najbohatšieho muža sveta Elona Muska obrovskú pokutu vo výške 120 miliónov eur za závažné porušenie platných pravidiel.
Transparentnosť a prísny dohľad nad sieťou
Brusel uviedol, že nový plán sa zameriava najmä na plnenie kľúčových povinností v oblasti transparentnosti a bezproblémového sprístupňovania dát nezávislým výskumníkom.
Schválené opatrenia predstavujú dôležitý krok k tomu, aby výskumníci, občianska spoločnosť a široká verejnosť získali lepší prehľad o fungovaní systémov sieti X, najmä pri monitorovaní systémových rizík a hodnotení jej širšieho vplyvu na používateľov i európsku spoločnosť ako celok,
uviedla komisia vo svojom oficiálnom vyhlásení k prijatému dokumentu.
Jedna z najväčších platforiem sociálnych médií na svete súhlasila s viacerými podmienkami a zaviazala sa k nasledujúcim krokom:
- plnenie celého akčného plánu podrobí externému a úplne nezávislému auditu,
- na kompletnú implementáciu nariadených zmien má presne šesť mesiacov,
- počas tohto polročného obdobia bude platforma podliehať sprísnenému dohľadu zo strany eurokomisie.
Európa chystá prísnejšie pravidlá pre mládež
Oznámenie o schválení akčného plánu prichádza v čase, keď viaceré európske krajiny po vzore Austrálie rázne sprísňujú reguláciu sociálnych sietí. Štáty ako Francúzsko, Nórsko či Spojené kráľovstvo už pripravujú alebo postupne zavádzajú prísne opatrenia na obmedzenie používania sociálnych médií maloletými. Vlastný legislatívny návrh v tejto citlivej oblasti plánuje Európska komisia predstaviť hneď po letnej prestávke. O schválení plánu a postupe komisie informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry Reuters.