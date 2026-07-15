Južné Slovensko čaká poriadne horúci deň. Teploty by mali vystúpiť až na 33 stupňov Celzia, pred čím meteorológovia už stihli vydať výstrahu prvého stupňa. Úrady aj záchranári apelujú na obyvateľov, aby dbali na prevenciu, dodržiavali pitný režim a obmedzili pobyt na priamom slnku.
V južných okresoch Slovenska môže vo štvrtok 16. júla popoludní teplota dosiahnuť až 33 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre tieto vybrané lokality výstrahu prvého stupňa. Zvýšené varovanie pred horúčavami trvá v časovom rozmedzí od 13.00 do 16.00 h.
Platnosť výstrah pre konkrétne regióny
Výstraha pred vysokými teplotami sa dotkne viacerých častí našej krajiny. Zvýšenú opatrnosť by mali podľa meteorológov dodržiavať obyvatelia v týchto územiach:
- celý Bratislavský kraj,
- väčšina Nitrianskeho kraja a Košického kraja,
- okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou.
Výzvy úradov a zdravotníkov
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v priamej súvislosti s nastupujúcimi vysokými teplotami naliehavo apeluje na dodržiavanie pravidelného a dostatočného pitného režimu. Zdravotníci zverejnili aj ďalšie dôležité odporúčania pre zvládnutie tohto počasia.
Treba obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc,
varujú zdravotnícki záchranári pred rizikami z tepla.
Okrem iného záchranári odborníci odporúčajú počas horúčav zvoliť ľahšie stravovanie, dbať na správne priedušné oblečenie vrátane prikrývok hlavy, nosiť slnečné okuliare a nezabúdať na použitie ochranných krémov s UV filtrom. O výstrahách a preventívnych odporúčaniach informuje SHMÚ na svojom oficiálnom webe v spolupráci so zdravotníckymi inštitúciami.