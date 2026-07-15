Obrovský záujem o štátne dotácie prekonal všetky očakávania. Prvé kolo výzvy Obnov dom mini+, ktoré je určené pre nízkopríjmové domácnosti, sa uzavrelo v rekordnom čase, keď sa limit päťtisíc žiadostí vyčerpal za neuveriteľných 45 minút. Úspešní žiadatelia teraz čakajú na vyhodnotenie a vyplatenie záloh, pričom envirorezort už avizuje spustenie druhého kola po letných prázdninách.
Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo dotačnej výzvy Obnov dom mini+ mimoriadny záujem. Stanovený limit 5000 žiadostí sa podarilo vyčerpať za 45 minút. Na celú výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z Modernizačného fondu na obdobie dvoch rokov. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zároveň už teraz pripravuje druhé kolo výzvy, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra 2026.
Hodnotenie žiadostí a podmienky pre žiadateľov
Agentúra aktuálne začína s podrobnou kontrolou a vyhodnocovaním všetkých prijatých žiadostí. Priebeh schvaľovacieho procesu a povinnosti záujemcov sú nasledovné:
- po splnení podmienok budú úspešným žiadateľom postupne zasielané rozhodnutia o schválení príspevku a návrhy zmlúv,
- nasledovať bude vyplatenie finančnej zálohy až do výšky 5500 eur,
- samotné žiadosti spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do konca augusta 2026,
- dokumenty možno podať priamo na adresu SAŽP v listinnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.
Systém nápor zvládol, ľudia boli pripravení
Vedenie rezortu aj agentúry si rýchly priebeh a stabilitu celého procesu pochvaľujú.
Teší ma mimoriadny záujem slovenských domácností o program Obnov dom mini+. Päťtisíc žiadostí bolo podaných za necelú hodinu, pričom naše informačné systémy aj webové stránky zvládli extrémny nápor bez výpadkov. Je to potvrdenie toho, že parametre výzvy sú nastavené pre ľudí, ktorí môžu využiť dotáciu 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za energie. Rovnako prvýkrát umožňujeme vymeniť aj strešnú krytinu,
zdôraznil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Vysoký záujem podľa generálneho riaditeľa SAŽP Juraja Moravčíka potvrdzuje, že ľudia boli na spustenie výzvy veľmi dobre pripravení a nepodcenili štúdium podmienok.
Významnú úlohu zohrala aj dlhodobá komunikácia podmienok programu zo strany enviroagentúry. Novú výzvu sme verejnosti predstavovali priebežne počas celého legislatívneho procesu, ktorý trval približne trištvrte roka. Žiadatelia tak mali dostatok času oboznámiť sa s podmienkami, pripraviť si potrebné podklady a nadviazať na skúsenosti z predchádzajúcich výziev programu. Aj preto bol štart výzvy mimoriadne dynamický,
zhodnotil situáciu Moravčík. Informácie o vyčerpaní kapacít a ďalšom postupe sprostredkoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR a správu priniesla tlačová agentúra TASR.