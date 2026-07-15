Európska únia a India posúvajú svoje vzájomné vzťahy na novú strategickú úroveň. Historicky prvé zasadnutie Rady pre obchod a technológie v Bruseli má priniesť užšiu spoluprácu v digitálnej sfére, odstránenie extrémne vysokých ciel a vytvorenie obrovského trhu pre takmer dve miliardy ľudí. Obrovskú príležitosť pre európske firmy potvrdil aj slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.
Prvé ministerské zasadnutie Rady pre obchod a technológie (TTC) medzi Európskou úniou (EÚ) a Indiou, ktoré sa konalo v stredu 15. júla v Bruseli, je konkrétnym vyjadrením posúvania vzťahov na novú strategickú úroveň.
Je to také konkrétne vyjadrenie posúvania vzťahov medzi Európskou úniou a Indiou na novú strategickú úroveň,
priblížil význam založenia novej platformy eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Inštitúcia sa má podľa jeho slov na tejto úrovni stretávať opakovane.
Na ministerskom zasadnutí sa zúčastnila aj výkonná podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová a eurokomisárka pre startupy, výskum a inovácie Ekaterina Zaharievová. Spolu sa stretli s indickým ministrom zahraničných vecí Subrahmanjamom Džajšankarom, indickým ministrom obchodu a priemyslu Pijušom Gojalom a štátnym ministrom pre elektroniku a informačné technológie Džitinom Prasádom.
Obrovský trh a odstraňovanie vysokých ciel
Stredajšie rokovania boli zamerané predovšetkým na to, ako viac a efektívnejšie spolupracovať v kľúčovej oblasti digitálnych technológií a ako čím skôr uviesť do platnosti novú dohodu o voľnom obchode medzi Indiou a EÚ.
Hlavné prínosy a ciele dojednávanej dohody zahŕňajú viaceré strategické body:
- vytvorenie obrovského spoločného trhu s dosahom na takmer dve miliardy ľudí,
- otvorenie úplne nových podnikateľských možností pre európske firmy v indickej ekonomike, ktorá stabilne rastie tempom 7 až 8 percent ročne,
- postupné zníženie extrémne vysokých dovozných ciel z úrovne 140 až 150 percent (napríklad pri automobiloch) na prijateľnú úroveň alebo až priamo na nulu.
Diverzifikácia a kritické suroviny
Zástupcovia európskych inštitúcií vnímajú aktuálnu dohodu ako odrazový mostík aj pre iné dôležité hospodárske sektory.
Aj preto chceme využiť moment, ktorý sa vygeneroval touto dohodou o voľnom obchode, aj na užšiu spoluprácu v oblastiach, kde si India a Európa majú čo povedať. Jednoznačne sú to digitálne technológie, diverzifikácia obchodných vzťahov, kritické suroviny. Spolupráca v tejto oblasti, to sú témy, o ktorých budeme diskutovať detailnejšie,
dodal Šefčovič na margo budúcich priorít vzájomných rokovaní. O stretnutí na ministerskej úrovni informovala tlačová agentúra TASR.