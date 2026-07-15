Obrovské nešťastie v obci Drietoma. Výbuch propánových fliaš vo firemnom areáli si vyžiadal dvoch zranených a rozsiahly zásah všetkých záchranných zložiek. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník, ktorý musel kriticky popálenú ženu v umelom spánku transportovať priamo do popáleninového centra.
V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo v stredu 15. júla dopoludnia pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich explózii a následnému požiaru. Zranenia utrpeli celkovo dve osoby. Na miesto operačný dôstojník okamžite vyslal policajné hliadky.
Na základe prvotných informácií bolo zistené, že vo firme pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach došlo k ich výbuchu a následnému požiaru, v dôsledku ktorého utrpeli zranenia dve osoby,
uviedla trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Zásah zložiek a bezpečnosť okolia
Polícia bezprostredne po incidente ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už obyvateľom nehrozí žiadne ďalšie nebezpečenstvo.
Na mieste zasahujú aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí miesto udalosti zabezpečujú. Policajti zároveň vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom riadne objasniť všetky okolnosti udalosti,
doplnila Klenková k práci záchranných a bezpečnostných zložiek.
Letecký transport a rozsah zranení
Na mieste zasahovala posádka leteckých záchranárov z Trenčína, o čom informovala na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE). Po neodkladnom vzlete pristál pilot vrtuľníka v bezprostrednej blízkosti miesta výbuchu. Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby priblížila, že na záchrannej akcii sa podieľali dve posádky rýchlej zdravotnej pomoci, lekár systému rendez-vous a leteckí záchranári.
Zdravotníci museli okamžite ošetriť ženu a muža s popáleninami viacerých častí tela. Priebeh záchrany a stav pacientov bol nasledovný:
- 55-ročná žena utrpela vážne popáleniny približne na 20 percentách povrchu tela, pričom záchranári u nej predpokladali aj inhalačnú traumu,
- po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola pacientka pre svoj kritický stav uvedená do umelého spánku,
- následne ju vrtuľníkom letecky transportovali priamo na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave,
- zranený muž utrpel popáleniny druhého stupňa a záchranári ho po rýchlom ošetrení previezli sanitkou do nemocnice v Trenčíne.
O tragickom výbuchu a prebiehajúcom zásahu informovala tlačová agentúra TASR.