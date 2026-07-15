Obrovské nešťastie v obci Drietoma. Výbuch propánových fliaš vo firemnom areáli si vyžiadal dvoch zranených a rozsiahly zásah všetkých záchranných zložiek. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník, ktorý musel kriticky popálenú ženu v umelom spánku transportovať priamo do popáleninového centra.

V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo v stredu 15. júla dopoludnia pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich explózii a následnému požiaru. Zranenia utrpeli celkovo dve osoby. Na miesto operačný dôstojník okamžite vyslal policajné hliadky.

Na základe prvotných informácií bolo zistené, že vo firme pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach došlo k ich výbuchu a následnému požiaru, v dôsledku ktorého utrpeli zranenia dve osoby,

uviedla trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Zásah zložiek a bezpečnosť okolia

Polícia bezprostredne po incidente ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už obyvateľom nehrozí žiadne ďalšie nebezpečenstvo.

Na mieste zasahujú aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí miesto udalosti zabezpečujú. Policajti zároveň vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom riadne objasniť všetky okolnosti udalosti,

doplnila Klenková k práci záchranných a bezpečnostných zložiek.

Letecký transport a rozsah zranení

Na mieste zasahovala posádka leteckých záchranárov z Trenčína, o čom informovala na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE). Po neodkladnom vzlete pristál pilot vrtuľníka v bezprostrednej blízkosti miesta výbuchu. Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby priblížila, že na záchrannej akcii sa podieľali dve posádky rýchlej zdravotnej pomoci, lekár systému rendez-vous a leteckí záchranári.

Zdravotníci museli okamžite ošetriť ženu a muža s popáleninami viacerých častí tela. Priebeh záchrany a stav pacientov bol nasledovný:

  • 55-ročná žena utrpela vážne popáleniny približne na 20 percentách povrchu tela, pričom záchranári u nej predpokladali aj inhalačnú traumu,
  • po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola pacientka pre svoj kritický stav uvedená do umelého spánku,
  • následne ju vrtuľníkom letecky transportovali priamo na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave,
  • zranený muž utrpel popáleniny druhého stupňa a záchranári ho po rýchlom ošetrení previezli sanitkou do nemocnice v Trenčíne.

O tragickom výbuchu a prebiehajúcom zásahu informovala tlačová agentúra TASR.