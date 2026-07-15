Protimonopolný úrad Slovenskej republiky sa nateraz nebude zaoberať ohláseným spojením zdravotných poisťovní Dôvera a Union. Štátnemu orgánu nebol doručený oficiálny návrh na posúdenie koncentrácie. Zúčastnené strany argumentujú, že na Slovensku nejde o klasické podnikanie, a pre obrovské obraty by celá transakcia mala spadať priamo do výlučnej právomoci Európskej komisie.
Protimonopolný úrad (PMÚ) SR neposudzuje koncentráciu zdravotných poisťovní Dôvera a Union, pretože mu nebolo doručené oznámenie o koncentrácii. Podľa informácií úradu sa subjekty majú v najbližšom čase obrátiť na Európsku komisiu (EK) so žiadosťou o prednotifikačné kontakty.
Posudzovanie koncentrácií je návrhovým konaním, čo znamená, že PMÚ nemôže začať posudzovať koncentráciu z vlastnej iniciatívy, ale len na základe návrhu alebo oznámenia zo strany účastníka koncentrácie,
vysvetlil úrad vo svojom vyhlásení.
Argumentácia poisťovní a definícia podnikania
Úrad podotkol, že účastníci koncentrácie v uplynulých mesiacoch iniciovali s PMÚ prednotifikačné kontakty. V rámci nich žiadali o stanovisko, či je vôbec potrebné koncentráciu na národnej úrovni oznámiť. Subjekty pritom argumentovali judikatúrou Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého verejné zdravotné poistenie v podmienkach Slovenskej republiky nie je podnikaním. Postoj zúčastnených strán sa opiera o viaceré faktory:
- poisťovňa Union podľa ich výkladu nespĺňa definíciu podnikateľa,
- PMÚ je podľa platného zákona o ochrane hospodárskej súťaže oprávnený posudzovať výlučne len koncentrácie podnikateľov,
- subjekty predložili podklady preukazujúce, že situácia v poskytovaní poistenia sa na Slovensku od vydania spomínaného rozsudku výrazne nezmenila.
Kľúčové tiež je, že posúdenie a rozhodnutie v tomto prípade patrí do pôsobnosti Európskej komisie. Ak by totiž išlo o koncentráciu podnikateľov, vzhľadom na obraty účastníkov by spadala do výlučnej právomoci Európskej komisie, čím je právomoc PMÚ konať vylúčená. Podľa informácií PMÚ sa účastníci koncentrácie obrátia na Európsku komisiu so žiadosťou o prednotifikačné kontakty,
doplnil PMÚ k otázke kompetencií.
Detaily zmluvy a financovanie kúpy
Spoločnosť Achmea B.V., ako akcionár Unionu, a Dôvera, ktorá je členom investičnej skupiny Penta, už podpísali zmluvu o prevode akcií. Cieľom tohto spojenia je vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií Unionu prebehne výlučne z prostriedkov od akcionára Dôvery, čo znamená, že transakcia sa nijakým spôsobom nedotkne financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Po získaní všetkých potrebných súhlasov od európskych či národných regulátorov je v pláne definitívne zlúčenie oboch poisťovní. Vyplýva to z oficiálneho stanoviska Protimonopolného úradu, ktoré poskytol tlačovej agentúre TASR.