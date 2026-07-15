Problémy s medveďmi na Slovensku pretrvávajú a štát ponecháva v platnosti krízové opatrenia. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila ešte na jar minulého roka, naďalej platí v desiatkach okresov naprieč celou krajinou. K ostražitosti vyzývajú úrady aj po najnovšom víkendovom útoku šelmy priamo v intraviláne liptovskej obce.
V súvislosti s výskytom medveďa hnedého sú naďalej vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. Tieto preventívne a krízové opatrenia platia nepretržite už od apríla 2025. Pretrvávajúci stav oficiálne potvrdil odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra (MV) SR.
Zoznam dotknutých okresov
Mimoriadne situácie sa z hľadiska geografického rozloženia týkajú veľkej časti nášho územia. Platia pre nasledujúce okresy: Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Trenčín.
Dôvody krízového stavu a nové útoky
Vláda pristúpila k vyhláseniu mimoriadnej situácie vo viacerých regiónoch ešte v apríli 2025. Hlavnými dôvodmi tohto pretrvávajúceho stavu a ostražitosti sú najmä tieto aktuálne faktory:
- dlhodobý nárast počtu nebezpečných stretov medveďa s človekom,
- častý pohyb šeliem, ktorý v uplynulých dňoch hlásili bežní ľudia, ochranári aj samosprávy priamo vo viacerých obciach a mestách,
- čerstvý incident z uplynulého víkendu 11. a 12. júla, kedy došlo k priamemu útoku medveďa na muža priamo v intraviláne obce Závažná Poruba.
Informácie o trvaní mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom medveďa hnedého zverejnila tlačová agentúra TASR.