Rýchly presun policajných hliadok k nahlásenému výbuchu plynu sa skončil mimoriadne tragicky. Na ceste I/61 došlo k čelnej zrážke policajného vozidla idúceho so zapnutými majákmi a civilného osobného auta. Zatiaľ čo dvaja zasahujúci policajti skončili so zraneniami v nemocnici, 78-ročný vodič osobného auta zrážku neprežil.
V stredu 15. júla v dopoludňajších hodinách došlo pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru v jednej z firiem v obci Drietoma. Operačný dôstojník bezodkladne vyslal na miesto mimoriadnej udalosti policajné hliadky.
Tragédia počas záchrannej akcie
Zasahujúce hliadky počas urgentného presunu na miesto výbuchu intenzívne používali výstražné zvukové a svetelné znamenia. Počas tejto rýchlej jazdy však došlo na ceste I/61 k mimoriadne vážnej dopravnej nehode. Priebeh a následky zrážky sú tragické:
- policajné vozidlo sa čelne zrazilo s protiidúcim osobným motorovým vozidlom značky Renault Thalia,
- za volantom civilného auta sedel 78-ročný vodič,
- starší muž pri silnom náraze utrpel fatálne zranenia, ktorým priamo na mieste, žiaľ, podľahol,
- dvaja príslušníci polície utrpeli zranenia rôzneho rozsahu, s ktorými ich záchranári previezli na ošetrenie do nemocnice.
Uzavretá cesta a vyšetrovanie
Frekventovaná cesta I/61 zostala z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov úplne uzatvorená. Na mieste udalosti prebiehali nevyhnutné procesné úkony a na presné posúdenie situácie bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Celú vec si priamo na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Trenčíne.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú v súčasnosti predmetom ďalšieho vyšetrovania,
uviedla k prípadu trenčianska polícia vo svojom oficiálnom záverečnom stanovisku.