Americká armáda prekvapivo zintenzívňuje vojenské operácie na Blízkom východe. Po sérii nočných náletov spustila masívnu vlnu denných útokov priamo na územie Iránu. Cieľom ráznych úderov je paralyzovať schopnosť Teheránu ohrozovať námornú dopravu v strategickom Hormuzskom prielive, pričom vyhrotený konflikt si už vyžiadal desiatky mŕtvych a stovky zranených.
Americká armáda v stredu 15. júla napoludnie stredoeurópskeho letného času oznámila spustenie novej vlny útokov na Irán. Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) jasne deklarovalo, že hlavným zámerom operácie je definitívne obmedziť vojenskú schopnosť Teheránu útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Spojené štáty americké pritom v posledných dňoch zasahovali iránske územie výlučne počas noci.
Zmena taktiky a denné nálety
Velenie CENTCOM v stredu 15. júla skoro ráno potvrdilo, že americké sily na Blízkom východe úspešne dokončili po dlhých siedmich hodinách ďalšiu vlnu nočných útokov. Tieto rozsiahle operácie boli zamerané predovšetkým na nasledujúce kľúčové ciele:
- desiatky vojenských objektov v bezprostrednej blízkosti Hormuzského prielivu,
- strategické vojenské pozície a infraštruktúru v iránskych pobrežných oblastiach.
Neskôr však armáda začala opäť útočiť na Irán, a to za plného denného svetla. Tento strategický krok podľa analytikov jednoznačne naznačuje, že USA radikálne zintenzívňujú svoje vojenské údery v regióne.
Eskalácia konfliktu a civilné obete
Spojené štáty v uplynulých dňoch opakovane zasahujú ciele v Iráne. Obe strany si vymieňajú tvrdé údery a vzájomné obviňovania.
Takto len reagujeme na iránske agresívne útoky proti obchodným lodiam v Hormuze,
uvádzajú zástupcovia americkej armády vo svojich stanoviskách.
Teherán však v rámci odvety podniká vlastné ozbrojené údery proti okolitým štátom Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú dôležité americké vojenské základne. Tento raketový ping-pong má obrovský dopad na civilné obyvateľstvo. Pri útokoch USA na Irán počas predchádzajúcich dní prišlo o život viac ako 30 civilistov a sedem vojakov. Zranenia podľa oficiálnych údajov utrpelo vyše 260 ľudí. Tieto informácie o počtoch obetí uviedlo iránske ministerstvo zdravotníctva. O mimoriadne napätej situácii a zmene americkej taktiky informovala medzinárodná tlačová agentúra AP.