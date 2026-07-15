Konzumácia syrových nití od ambulantného predajcu mala fatálne následky. Žena, ktorá sa nakazila nebezpečnou baktériou listeriózy po kúpe syrových výrobkov v obci Lutiše, svoj boj o život prehrala. Tragický prípad opäť otvára otázku bezpečnosti a rizík nákupu potravín priamo z kufra auta.
Žena, ktorá sa nakazila baktériou Listeria monocytogenes po konzumácii syrových nití zakúpených od poľského predajcu v obci Lutiše v okrese Žilina, zomrela na následky vážnej infekcie. Smutnú správu v stredu 15. júla oficiálne potvrdila nemocnica, kde pacientka ležala.
Môžeme potvrdiť, že pacientka bola hospitalizovaná v žilinskej nemocnici. Aj napriek veľkému úsiliu našich zdravotníkov sa ju však vzhľadom na jej celkový zdravotný stav a nepriaznivý vplyv tejto baktérie, žiaľ, nepodarilo zachrániť,
uviedla Zuzana Fialová, hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline.
Nákup z kufra auta a rýchle zhoršenie stavu
Podľa informácií zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy boli syrové nite zakúpené 13. júna 2026 za neštandardných podmienok. Výrobok predávala poľská súkromná osoba priamo z kufra osobného auta. V súvislosti s konzumáciou takto zakúpených syrových nití došlo podľa veterinárov k rýchlemu nástupu ochorenia a následnej urgentnej hospitalizácii pacientky, ktorá predmetný výrobok konzumovala.
Potvrdenie nákazy a rázny zásah inšpektorov
Priebeh vyšetrovania a opatrenia úradov mali po zistení nákazy rýchly spád:
- laboratórne vyšetrenie biologického materiálu jednoznačne potvrdilo u pacientky prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes,
- tento patogén predstavuje mimoriadne závažné zdravotné riziko, najmä pre osoby s oslabenou imunitou,
- veterinárni inšpektori na situáciu zareagovali a predajcovi nariadili okamžité stiahnutie inkriminovaných výrobkov z trhu.
Na tento varovný prípad prvotne upozornil regionálny spravodajský portál zilinak.sk, pričom informácie o úmrtí následne sprostredkovala tlačová agentúra TASR.