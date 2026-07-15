Opozičné hnutie Progresívne Slovensko ostro odmieta ohlásenú kúpu zdravotnej poisťovne Union konkurenčnou Dôverou. Liberáli varujú pred nebezpečnou monopolizáciou trhu v rukách jedinej finančnej skupiny, ktorá už teraz vlastní siete nemocníc a lekární. Strana nalieha na Protimonopolný úrad aj ministra zdravotníctva, aby okamžite zasiahli a ochránili záujmy pacientov.
Slovensko podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) nemôže mať len jednu dominantnú súkromnú zdravotnú poisťovňu. Hnutie priamo vyzýva Protimonopolný úrad (PMÚ), aby vo veci rázne konal. Opozícia apeluje rovnako na vládu a ministra zdravotníctva Kamila Šaška (nominant Hlas-SD), aby urýchlene predstavili plán, ako ochrániť poistencov pred negatívnymi dopadmi tejto transakcie.
Riziko monopolu a stret záujmov
Poslanec Národnej rady SR a expert PS na zdravotníctvo Oskar Dvořák upozorňuje, že po spojení poisťovní Union a Dôvera zostane na trhu obrovský hráč s nebezpečným vplyvom na celý sektor.
Monopolizácia trhu súkromných zdravotných poisťovní predstavuje vážne riziko. Ak sa to stane, na slovenskom trhu zdravotného poistenia ostane jediná súkromná poisťovňa vlastnená Pentou s podielom takmer 48 percent poistencov – a tá istá finančná skupina zároveň vlastní siete nemocníc, polikliník aj lekární,
upozornil Dvořák na obrovský konflikt záujmov.
Tlak na PMÚ a ministerstvo zdravotníctva
Opozičný poslanec verejne vyzval PMÚ, aby sa plánovanou kúpou začal detailne zaoberať a nepodcenil jej vplyv na hospodársku súťaž.
Jasne hovorím, že ak sa Protimonopolný úrad rozhodne touto akvizíciou nezaoberať, čo podľa mojich informácií hrozí, tak to bude bezprecedentné zlyhanie úradu v ochrane pacientov,
uviedol poslanec vo svojom varovaní.
Rovnako vyzval vládny kabinet a ministra zdravotníctva, aby okamžite predstavili plán s konkrétnymi nástrojmi na ochranu občanov. Dvořák sa obáva rizika, že strategické rozhodnutia o zdravotnej starostlivosti pacientov budú v konečnom dôsledku podriadené výlučne obchodným záujmom jednej obrovskej finančnej skupiny.
Detaily obchodu a fúzia poisťovní
Pripravovaná transakcia medzi dvoma silnými hráčmi na trhu má priniesť zásadné zmeny. Zlúčenie bude zahŕňať nasledujúce kroky a podmienky:
- spoločnosť Achmea B.V. (doterajší akcionár Unionu) a poisťovňa Dôvera (člen investičnej skupiny Penta) už oficiálne podpísali zmluvu o prevode akcií,
- kúpa prebehne výlučne z prostriedkov od akcionára Dôvery, vďaka čomu sa transakcia finančne nedotkne peňazí určených na úhradu zdravotnej starostlivosti,
- po získaní všetkých potrebných súhlasov od regulátorov je v pláne definitívne zlúčenie oboch zdravotných poisťovní do jedného celku.
Informácie o politickej kritike vyplývajú z oficiálneho stanoviska hnutia PS, ktoré bolo zverejnené v reakcii na ohlásenie kúpy akcií.