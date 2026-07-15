Extrémna rýchlosť, ignorovanie policajných výziev a tvrdý náraz do zaparkovaného vozidla. Bratislavskí policajti zažili nevídanú nočnú naháňačku, pri ktorej unikal iba 16-ročný mladík na elektrickej kolobežke rýchlosťou až 100 kilometrov za hodinu. Z hrozivo vyzerajúcej kolízie vyviazol bez zranení, no jeho stroj putoval rovno na policajnú expertízu.
Polícia spozorovala v utorok 14. júla krátko pred pol treťou ráno na Račianskej ulici v Bratislave mimoriadne nebezpečne idúceho vodiča elektrickej kolobežky. Hliadka sa ho rozhodla zastaviť, keďže svojou jazdou pútal pozornosť a dopustil sa viacerých závažných priestupkov:
- jazdil priamo po strede vozovky,
- nemal na hlave povinnú ochrannú prilbu,
- bol úplne neosvetlený,
- pohyboval sa extrémnou rýchlosťou dosahujúcou až 100 kilometrov za hodinu.
Útek mestom a tvrdý náraz
Mladý vodič však na pokyny strážcov zákona vôbec nereflektoval a rozhodol sa pred nimi ujsť.
Vodiča chceli policajti predpísaným spôsobom zastaviť, avšak ten na svetelné a výstražné zvukové znamenia nereagoval a vo vysokej rýchlosti policajtom unikal,
spresnila konanie mladíka polícia vo svojom stanovisku.
Na opakované výzvy hliadky naďalej nereagoval, pričom unikal po Račianskej a Žitnej ulici až na ulicu Pri Vinohradoch. Práve tam vo vysokej rýchlosti napokon stratil kontrolu nad riadením a narazil do zaparkovaného vozidla. Hoci celá situácia vyzerala mimoriadne nebezpečne, k zraneniu 16-ročného kolobežkára pri kolízii nedošlo.
Dychová skúška a apel na verejnosť
Policajti mladíka ihneď podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá sa však skončila s negatívnym výsledkom. Na miesto sa následne dostavila hliadka dopravných policajtov. Tá uviaznutú kolobežku vytiahla spod zaparkovaného nákladného vozidla a zaistila ju za účelom odborného expertízneho skúmania. Ďalšie okolnosti i presné príčiny, za ktorých došlo k tejto netradičnej dopravnej nehode, sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.
V súvislosti s týmto prípadom opäť apelujeme na verejnosť, aby sa účastníci cestnej premávky správali disciplinovane, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a nepreceňovali svoje schopnosti,
dodali policajti s varovaním pre ďalších účastníkov premávky. O nočnom incidente informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff a správu sprostredkovala tlačová agentúra TASR.