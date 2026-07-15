Zrážka dvoch autobusov pri obci Lidice v Stredočeskom kraji si vyžiadala zásah všetkých zložiek integrovaného záchranného systému. Záchranári na mieste ošetrili 17 ľudí, pričom jednu vážne zranenú ženu musel do nemocnice transportovať záchranársky vrtuľník. Záchranné zložky pre nehodu dočasne vyhlásili traumatologický plán.
Pri obci Lidice v Stredočeskom kraji sa v stredu 15. júla ráno zrazili dva autobusy Pražskej integrovanej dopravy (PID). Na miesto okamžite smerovalo šesť jednotiek hasičov spoločne s pozemnými aj leteckými záchranármi.
Zásah záchranárov a vyhlásenie polície
Česká polícia o vážnej dopravnej nehode informovala verejnosť krátko pred ôsmou hodinou ráno prostredníctvom sociálnej siete X, kde priblížila prvotnú situáciu na mieste stretu.
Na pomedzí Buštěhradu a Lidíc v okrese Kladno sa zrazili dva autobusy. Na mieste sú všetky zložky integrovaného záchranného systému, Zdravotnícka záchranná služba Stredočeského kraja ošetruje viacero zranených, jednu osobu transportoval do nemocnice vrtuľník,
uviedla polícia vo svojom rannom hlásení k priebehu zásahu.
Po střetu dvou autobusů ošetřila @ZZS_SCK celkem 17 zraněných osob, @HZS_STC vyhlásili traumaplán. Událost si převzali do své gesce kriminalisté z Kladna, kteří v dané věci zahájili úkony TŘ pro možné podezření z obecného ohrožení. #policiestc pic.twitter.com/zkEY6TsF3Y— Policie ČR (@PolicieCZ) July 15, 2026
Rozsah zranení a transport pacientov
Stredočeskí záchranári následne spresnili konečnú bilanciu nehody a zdravotný stav zúčastnených. Celkovo museli na mieste ošetriť 17 ľudí. Priebeh triedenia pacientov a ich transport prebiehal nasledovne:
- väčšinou išlo o ľahké úrazy rúk, nôh a povrchové odreniny,
- pacientov s ľahšími zraneniami previezli sanitky do okolitých regionálnych nemocníc, najmä do miest Kladno a Slaný,
- jednu ženu s vážnejším zranením hlavy transportovali letecky priamo do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe.
Po hromadnej zrážke bol na mieste približne na jednu hodinu vyhlásený traumatologický plán, ktorý slúži na efektívne zvládnutie udalostí s vyšším počtom zranených. O dopravnej nehode a priebehu záchrannej akcie informovala spravodajkyňa tlačovej agentúry TASR priamo z českého hlavného mesta.