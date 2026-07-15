Opozičná strana SaS ostro kritizuje ohlásenú kúpu zdravotnej poisťovne Union konkurenčnou poisťovňou Dôvera. Podľa liberálov tento krok výrazne obmedzí hospodársku súťaž na trhu a poškodí nielen pacientov, ale aj samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Namiesto vzniku nebezpečného duopolu volajú po zavedení reálnej súťaže prostredníctvom pripoistenia a nových poistných plánov.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje oznámenú kúpu zdravotnej poisťovne Union poisťovňou Dôvera za mimoriadne negatívnu správu pre slovenské zdravotníctvo. Riešením podľa SaS nie je ďalšia centralizácia a monopolizácia systému, ale zavedenie skutočnej a férovej súťaže medzi jednotlivými hráčmi na trhu.
Hrozba duopolu a strata pre pacienta
Poslanec Národnej rady (NR) SR a expert strany na zdravotníctvo Tomáš Szalay upozornil, že po spojení oboch inštitúcií vznikne na trhu situácia, z ktorej nebudú profitovať bežní ľudia ani lekári.
Správa o zlúčení Dôvery a Unionu nie je dobrá správa ani pre pacientov, ani pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pacientom sa zúži možnosť voľby, poskytovateľom sa zníži vyjednávacia schopnosť. Vznikne duopol štátnej a jednej súkromnej zdravotnej poisťovne, čo nikdy nie je dobrá správa pre fungovanie konkurenčného prostredia,
uviedol Szalay vo svojom hodnotení.
Zlúčenie podľa opozície prinesie na trh so zdravotným poistením viaceré vážne negatíva:
- výrazné obmedzenie prirodzenej konkurencie na trhu,
- zúženie možností slobodnej voľby pre poistencov,
- zníženie vyjednávacej sily pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
- vznik trhového duopolu, kde zostane len jedna štátna a jedna súkromná alternatíva.
Szalay zároveň podotkol, že aj pri menšom počte poisťovní je teoreticky možné systém zlepšiť tak, aby z neho mali väčší prospech pacienti.
Potrebujeme zaviesť pripoistenie a poistné plány, ktoré vytvoria skutočnú súťaž o pacienta. Poisťovne by nemali súťažiť len o poistencov marketingom, ale predovšetkým kvalitou služieb a ponukou zdravotnej starostlivosti,
zdôraznil poslanec.
Konkurencia ako nevyužitá príležitosť
Predseda strany Branislav Gröhling pripomenul, že voľná hospodárska súťaž by nemala byť problémom slovenského zdravotníctva, ale naopak jeho najväčšou nevyužitou príležitosťou na rast kvality.
Konkurencia nie je strašiakom, ale nástrojom na zvyšovanie spokojnosti pacientov a efektívnosti celého systému. Ak chceme kvalitnejšie zdravotníctvo, musíme vytvoriť podmienky, aby poisťovne medzi sebou súťažili v prospech pacienta. Presne týmto smerom by sa mala uberať reforma zdravotného poistenia na Slovensku,
povedal líder liberálov.
Detaily obchodu a plány do budúcna
Spoločnosť Achmea B.V., doterajší akcionár Unionu, a poisťovňa Dôvera, ktorá patrí do portfólia investičnej skupiny Penta, už podpísali zmluvu o prevode akcií. Cieľom tohto spojenia je podľa zástupcov poisťovní vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia. Kúpa akcií Unionu prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, a preto sa transakcia priamo nedotkne financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov od regulátorov je v pláne definitívne zlúčenie oboch poisťovní do jedného subjektu. Informácie o postoji opozície sprostredkoval Michal Goffa z komunikačného oddelenia SaS a správu priniesla tlačová agentúra TASR.