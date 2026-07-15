Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala do Kyjeva, kde plánuje predstaviť kľúčové projekty na prepojenie európskeho a ukrajinského obranného priemyslu. Počas svojej jedenástej návštevy od začiatku invázie prevezme od prezidenta Volodymyra Zelenského nové štátne vyznamenanie. Hlavnými témami rokovaní sú okrem spoločnej výroby zbraní aj prístupový proces krajiny do EÚ a prípravy na blížiacu sa zimu.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová pricestovala v stredu 15. júla na návštevu Ukrajiny. Na sociálnej sieti X po príchode do Kyjeva uviedla, že sa tam chystá oznámiť nové projekty zamerané na integráciu európskych obranných priemyslov s ukrajinským. Počas návštevy si tiež prevezme od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nové ukrajinské vyznamenanie Rad Európy.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 ide podľa Von der Leyenovej o jej 11. návštevu Ukrajiny. Bez bližších podrobností ju ešte v utorok 14. júla podľa ukrajinských médií avizoval hovorca EK Olof Gill.
Je to výnimočný okamih. Ukrajina zaznamenala silný vojenský rozmach. Situácia sa obracia,
napísala šéfka eurokomisie na sociálnej sieti k vývoju v krajine.
Spoločná výroba zbraní a príprava na zimu
Poľská spravodajská stanica TVP World v utorok 14. júla informovala, že mala k dispozícii návrh strategickej dohody. Časť tohto dôležitého dokumentu má v stredu 15. júla podpísať priamo Zelenskyj a von der Leyenová. Dohoda podľa dostupných informácií zahŕňa viaceré kľúčové body a zameriava sa na:
- financovanie nových spoločných podnikov európskych a ukrajinských spoločností,
- rozšírenie spoločnej výroby vojenských dronov a strategických rakiet,
- detailnú diskusiu a plány o nevyhnutných prípravách Ukrajiny na nadchádzajúcu zimu.
Posun v prístupových rokovaniach
Predsedníčka Európskej komisie v príspevku tiež uviedla, že v Kyjeve bude na najvyššej úrovni diskutovať o celkovom prístupovom procese Ukrajiny do Európskej únie (EÚ). Únia v utorok 14. júla otvorila ďalšie dve kľúčové kapitoly v prístupových rokovaniach s Kyjevom, ktoré sa týkajú predovšetkým vonkajších vzťahov. Ministri členských krajín EÚ na stretnutí v Bruseli zároveň začali so svojím ukrajinským náprotivkom rokovať o bezpečnosti, obrane a zahraničnej politike. Informácie o diplomatickej ceste do Kyjeva priniesla tlačová agentúra TASR.