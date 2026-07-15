Za spáchanie priestupkov si po novom priplatíme, no pribudne aj úplná novinka. Tí, ktorí pokuty neplatia alebo ich peňažný trest neodradí, si budú musieť svoj prehrešok odpracovať. Ministerstvo vnútra si od menších obecných služieb sľubuje lepšiu výchovu mladistvých páchateľov aj zvýšenie sociálnej zodpovednosti dospelých.
Za spáchanie priestupkov budú vyššie pokuty a vznikne tiež nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorá v stredu 15. júla nadobudla účinnosť. Pokuty za priestupky sa podľa Ministerstva vnútra (MV) SR nezvyšovali niekoľko rokov. Doterajšia výška pokút tak podľa rezortu nespĺňala výchovný, represívny a ani preventívny charakter sankcie.
Odpracovanie trestu namiesto pokuty
Nová sankcia menších obecných prác sa má používať najmä v prípadoch, pri ktorých nie je možné vymôcť pokutu a stráca sa tak účel samotného priestupkového konania. Práca v prospech spoločnosti, v ktorej páchateľ priestupku žije, môže zároveň zvýšiť jeho sociálnu zodpovednosť.
Zároveň sa vyskytujú prípady, v ktorých nie je peňažná pokuta dostatočným odstrašujúcim prostriedkom, najmä ak páchateľ priestupku je finančne schopný pokutu uhradiť,
priblížilo ministerstvo dôvody zavedenia novinky.
Pravidlá pre ukladanie menších obecných služieb prinášajú viaceré špecifiká:
- správny orgán bude môcť dospelému uložiť sankciu v rozsahu od 20 do 150 hodín,
- mladiství páchatelia budú musieť odpracovať od 10 do 75 hodín,
- páchateľ ju bude musieť vykonať do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia,
- výkon služby bude prebiehať spravidla pre obec či ňou zriadenú organizáciu v mieste trvalého pobytu páchateľa,
- práce sa budú vykonávať bez nároku na odmenu a výlučne v osobnom voľnom čase.
O uložení tejto sankcie bude vždy rozhodovať správny orgán. Zákon však chráni zraniteľné skupiny, preto ju nebude môcť uložiť dlhodobo práceneschopnej osobe či osobe so zdravotným postihnutím. V prípade, že páchateľ sankciu nevykoná, správny orgán ju bude môcť premeniť alebo jej zvyšok nahradiť finančnou pokutou.
Efektívny nástroj na mladistvých
Sankciu menších obecných služieb považuje ministerstvo za mimoriadne efektívny a žiadaný nástroj aj v prípade mladistvých páchateľov. Keďže pri udelení pokuty ju často za mladistvého uhradí jeho zákonný zástupca, nedochádza podľa rezortu k naplneniu výchovnej, preventívnej ani represívnej funkcie uloženej sankcie voči mladým previnilcom. Odpracovanie si trestu má tento nedostatok odstrániť.