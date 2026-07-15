Americký Imigračný a colný úrad (ICE) dočasne pozastavil vykonávanie dopravných kontrol zameraných na zadržiavanie prisťahovalcov. Tento bezprecedentný krok je priamou reakciou na dve tragické streľby z uplynulých dní, pri ktorých rukou federálnych agentov prišli o život dvaja muži. Incidenty vyvolali vlnu protestov, medzinárodné pobúrenie a vlnu kritiky tvrdej imigračnej politiky súčasnej americkej administratívy.
Americký Imigračný a colný úrad (ICE) pozastavil využívanie dopravných kontrol na zadržiavanie prisťahovalcov. Stalo sa tak v reakcii na dve streľby s obeťami na životoch, do ktorých boli priamo zapojení jeho agenti a ku ktorým došlo v priebehu uplynulých pár dní. V utorok 14. júla o tom informovali viaceré americké médiá.
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti podľa správ nariadilo agentom ICE, aby plošne nezastavovali idúce vozidlá s cieľom zatknúť alebo vypočuť osoby, ktoré sa nachádzajú vo vnútri. Podľa anonymného zdroja z prostredia amerických úradov však pozastavenie nie je bezpodmienečné a existujú aj určité výnimky, ku ktorým patria najmä:
- vykonávanie platných súdnych príkazov,
- priama spolupráca s inými partnerskými agentúrami pri zásahoch.
Tragédia v štáte Maine a smrť kuriéra
Nariadenie prišlo len deň po tom, čo agent ICE v meste Biddeford v štáte Maine zastrelil 26-ročného muža pôvodom z Kolumbie. Samotný úrad sa k situácii vyjadril prostredníctvom svojho hovorcu.
Vozidlo sa pokúsilo ujsť z miesta činu a agent z obavy o verejnú bezpečnosť vystrelil,
uviedol zástupca úradu na margo streľby.
Podľa organizácií na ochranu ľudských práv je obeťou Johan Sebastián Durán Guerrero, kuriér s platným povolením na prácu v Spojených štátoch amerických, kde žil so svojou manželkou a trojročnou dcérou.
Agenti ICE nemali počas incidentu z pondelka 13. júla na sebe telové kamery, čo podľa novinárov vyvoláva mnoho otázok o tom, čo sa na mieste presne stalo. Vyšetrovanie prípadu stále prebieha. V reakcii na Guerrerovo zabitie sa v utorok 14. júla v Maine zhromaždil dav ľudí, ktorí verejne protestovali proti tvrdému konaniu ICE.
Medzinárodný ohlas a ďalšia streľba
Kolumbijský prezident Gustavo Petro tento incident ostro odsúdil a označil ho za vraždu latinskoamerického Kolumbijčana priamo zo strany americkej vlády.
Zabili ho, pretože verili, že išlo o menejcennú bytosť bez práv,
vyjadril sa kolumbijský prezident na sociálnej sieti X k tragickej udalosti.
Pondelkový incident v Maine sa odohral len približne týždeň po tom, čo iný agent ICE zastrelil v meste Houston 52-ročného Mexičana Lorenza Salgada Arauja. Podľa oficiálnej verzie úradu konal agent ICE v nutnej sebaobrane. Očití svedkovia udalosti však túto verziu ihneď spochybnili.
Od začiatku presadzovania mimoriadne tvrdých imigračných opatrení zo strany administratívy prezidenta Donalda Trumpa došlo v dôsledku stretov s federálnymi agentmi už k najmenej deviatim smrteľným úmrtiam. O pozastavení kontrol a incidentoch informovala tlačová agentúra TASR na základe správ z medzinárodných agentúr AP a AFP.