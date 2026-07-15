Americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby stiahol svoje vojenské jednotky z územia Sýrie a Libanonu. Kým Izrael argumentuje nevyhnutnosťou vytvorenia bezpečnostných zón a časť tamojšej vlády dokonca presadzuje trvalú okupáciu, Washington varuje pred ďalšou eskaláciou napätia. Paralelne s tým prebiehajú v Ríme zložité rokovania o implementácii mierovej dohody a postupnom sťahovaní armády.
Americký prezident Donald Trump v telefonáte minulý týždeň vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby začal sťahovať svoje jednotky z územia Sýrie a Libanonu. V utorok 14. júla o tom informoval portál Axios s odvolaním sa na vysokopostavených izraelských a amerických predstaviteľov.
Spor o hranice a židovské osady
Izraelské ozbrojené sily v súčasnosti pevne ovládajú rozsiahle pohraničné územia v Sýrii a Libanone. Netanjahuova vláda trvá na tom, že prítomnosť izraelských síl je tam absolútne nutná, aby sa predišlo ďalšiemu masakru podobnému tomu zo 7. októbra 2023. Vo vnútri izraelského kabinetu sa však formujú aj oveľa radikálnejšie požiadavky:
- viacerí vysokopostavení členovia izraelskej vlády chcú, aby Izrael tieto územia okupoval natrvalo,
- niektorí politici dokonca otvorene presadzujú, aby na týchto územiach vznikli nové židovské osady.
Trump však podľa zdroja portálu Axios v telefonáte Netanjahuovi povedal, že prítomnosť izraelských jednotiek v Sýrii a Libanone vyvoláva zbytočné napätie a mohla by viesť k nebezpečnej eskalácii celého konfliktu.
Nechcú vás tam. Mali by ste presunúť svoje jednotky a to isté platí aj pre Libanon,
povedal americký prezident podľa slov zástupcu americkej administratívy.
Na americký tlak reagovala aj kancelária izraelského premiéra, ktorá zverejnila oficiálne stanovisko k telefonátu.
Premiér zo svojej strany poukázal na potrebu vytvorenia bezpečnostných zón pozdĺž izraelských hraníc,
uviedla kancelária vo svojom vyhlásení k odlišnému postoju Izraela.
Nepokoje v Sýrii a rokovania v Ríme
V okupovaných častiach Sýrie v uplynulých týždňoch rástlo napätie a miestni obyvatelia protestujúci proti izraelskej prítomnosti sa dostali do priamych potýčok s izraelskými vojakmi. Trumpova vláda sa pritom niekoľko mesiacov snažila vyjednať novú bezpečnostnú dohodu medzi Izraelom a Sýriou. Neskôr však dospela k záveru, že vláda v Jeruzaleme nie je ochotná urobiť žiadne ústupky. Podľa amerických predstaviteľov medzi ne patrilo postupné stiahnutie izraelských vojakov zo sýrskeho územia, ktoré obsadili po páde sýrskeho prezidenta Bašára Asada.
V utorok 14. júla sa v Ríme za účasti amerických sprostredkovateľov stretli predstavitelia Izraela a Libanonu, ktorí pokračujú v sérii rokovaní zameraných na implementáciu rámcovej dohody. Táto dohoda je zameraná na definitívne ukončenie vojny medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, ktoré je podporované Iránom, a na dosiahnutie trvalého mieru medzi týmito dvoma krajinami.
Implementácia dohody však naráža na vzájomnú nedôveru oboch strán:
- proces sa má začať stiahnutím Izraela z dvoch pilotných zón v južnom Libanone,
- vláda v Bejrúte požaduje okamžitý odsun Izraela z dohodnutých oblastí a presný harmonogram odchodu z ďalších miest s tým, že libanonská armáda je pripravená prevziať kontrolu,
- izraelskí predstavitelia si však chcú najskôr overiť, či sa v týchto zónach nenachádzajú zbrane a vojenská infraštruktúra Hizballáhu,
- Libanon naopak tvrdí, že posudzovanie bezpečnosti zón by mala vykonávať výlučne americká armáda.
O prebiehajúcich diplomatických rokovaniach a medzinárodnom tlaku informovala tlačová agentúra TASR.