Útek pred americkými imigračnými úradníkmi na Floride sa skončil tragédiou. Dvadsaťosemročný muž zahynul po tom, čo pri snahe vyhnúť sa kontrole vbehol priamo pod kolesá prichádzajúceho kamióna. Ide pritom už o tretie smrteľné úmrtie spojené so zásahmi federálnych zložiek v Spojených štátoch za posledný týždeň.
Muž, ktorý v utorok 14. júla ráno v americkom štáte Florida utekal pred príslušníkmi Imigračného a colného úradu (ICE) a ďalších federálnych zložiek, zraneniam na mieste podľahol. Zrazilo ho nákladné vozidlo. Informovala o tom tlačová agentúra AP.
Tragický útek z parkoviska
K fatálnemu incidentu došlo krátko pred siedmou hodinou ráno miestneho času na parkovisku pri čerpacej stanici a obchode v meste St. Augustine. Muž bol jedným zo štyroch ľudí vo vozidle, ktorých v tom čase kontrolovali príslušníci ICE a Vyšetrovacieho úradu ministerstva vnútornej bezpečnosti (HSI).
Počas zásahu sa situácia vyhrotila a nasledoval chaos:
- všetci kontrolovaní pasažieri sa rozhodli z auta ujsť,
- jeden z nich pri panickom úteku vybehol na frekventovanú cestu,
- vbehol priamo pod kolesá prechádzajúceho ťahača s návesom.
Jeden z unikajúcich mužov vybehol na frekventovanú cestu priamo pod kolesá ťahača s návesom, pričom vodič kamióna po nehode okamžite zastavil a pokúsil sa mu pomôcť,
uviedol k priebehu nehody seržant floridskej diaľničnej polície Dylan Bryan.
Séria smrteľných incidentov v USA
Tento incident nie je ojedinelý. Ide už o tretie úmrtie za približne týždeň v priamej súvislosti so zásahmi príslušníkov ICE. Predchádzajúce dva tragické prípady sa odohrali v štátoch Texas a Maine, kde pri stretnutiach s federálnymi agentmi zahynuli dvaja ľudia pri streľbe.
Imigračný a colný úrad ani Ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) bezprostredne nereagovali na žiadosť agentúr o oficiálne vyjadrenie k tejto sérii tragických udalostí.