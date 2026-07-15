Americký prezident Donald Trump vyostruje rétoriku voči Teheránu. Otvorene varuje, že ak Irán okamžite nepristúpi k rokovaniam, americké útoky sa už čoskoro rozšíria na kľúčovú civilnú infraštruktúru, vrátane elektrární a mostov. Situácia v regióne dramaticky eskaluje po tom, čo stroskotalo júnové prímerie a americké ozbrojené sily pokračujú vo vojenských úderoch aj námornej blokáde.
Americký prezident Donald Trump v utorok 14. júla tvrdo varoval, že ak Teherán nepristúpi na dohodu, Spojené štáty americké na budúci týždeň výrazne rozšíria svoje útoky na Irán o nové ciele, akými sú elektrárne a strategické mosty.
Hrozba zničenia infraštruktúry a podmienky USA
Svoje plány prezident priblížil v ostrom rozhovore pre americkú televíziu Fox News, kde načrtol katastrofický scenár pre blízkovýchodnú krajinu v prípade odmietnutia diplomacie.
Na budúci týždeň to pre nich bude naozaj zlé, pretože na budúci týždeň prídu na rad elektrárne. Na budúci týždeň prídu na rad mosty. Vyradíme všetky ich elektrárne. Vyradíme všetky ich mosty, pokiaľ neprídu za rokovací stôl a nezačnú rokovať,
uviedol Trump k ďalšiemu postupu americkej armády.
Na priamu otázku redaktora, ako dlho budú americké útoky v oblasti pokračovať, odpovedal americký líder jednoznačne:
Budú pokračovať dovtedy, kým nepoviem, že už stačilo.
Eskalácia konfliktu a rozpadnuté prímerie
Trumpove radikálne vyjadrenia zazneli v čase, keď americké ozbrojené sily už štvrtý deň po sebe podnikli cielené útoky proti Iránu. Okrem priamych úderov pristúpili Spojené štáty aj k ďalším taktickým krokom:
- okamžite obnovili námornú blokádu dôležitých iránskych prístavov,
- zintenzívnili vojenský nátlak na zabezpečenie kontroly nad regiónom.
Krehké prímerie medzi oboma znepriatelenými stranami, ktoré platilo od 17. júna, sa tak prakticky úplne rozpadlo. Hlavnou témou konfliktu a ohniskom napätia naďalej zostáva kontrola strategicky mimoriadne významného Hormuzského prielivu. O vyhrotenej situácii a Trumpových vyhrážkach informovala v stredu 15. júla medzinárodná tlačová agentúra AFP.