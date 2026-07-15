Končiaci britský premiér Keir Starmer získal od francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona najvyššie štátne vyznamenanie Rad čestnej légie. Ocenenie mu udelili za jeho výrazný prínos k európskej bezpečnosti a pevnú podporu Ukrajiny. Spolupráca oboch lídrov vyvrcholila slávnostnou vojenskou prehliadkou v Paríži, na ktorej sa po dvoch dekádach zúčastnili aj britské jednotky.
Končiaci britský premiér Keir Starmer si v pondelok 13. júla od prezidenta Emmanuela Macrona prevzal najvyššie francúzske štátne vyznamenanie Rad čestnej légie za svoj prínos k európskej bezpečnosti. Starmer od nástupu do úradu úzko spolupracoval s Macronom pri podpore Ukrajiny a spoločne založili takzvanú koalíciu ochotných, ktorá združuje spojencov Kyjeva.
Slávnostná prehliadka a Deň dobytia Bastily
Predseda britskej vlády si rad prevzal v pondelok po tom, čo sa zúčastnil na svojej poslednej schôdzke koalície ochotných v Paríži. V utorok 14. júla si spolu s ostatnými lídrami pripomenul Deň dobytia Bastily. Slávnostná udalosť priniesla aj jeden historický moment:
- na veľkolepej vojenskej prehliadke na Champs-Élysées sa zúčastnili spoločné sily,
- k francúzskym vojakom sa po 20 rokoch priamo pridali aj britské jednotky,
- symbolicky sa tak potvrdilo silné spojenectvo oboch krajín pri ochrane regiónu.
Vďačnosť za bezpečnosť Európy
Macron neskrýval voči britskému partnerovi uznanie, čo potvrdzuje aj oficiálne vyhlásenie, ktoré následne zverejnila Starmerova kancelária.
Pán premiér, drahý Keir, chcel by som opäť vyjadriť svoju vďačnosť a vďačnosť francúzskeho národa za roky, ktoré ste strávili vo funkcii premiéra. Okrem toho aj za vaše osobné líderstvo a vaše angažovanie sa nielen za vašu krajinu, ale aj za bezpečnosť našej Európy, Ukrajiny, bilaterálnych vzťahov a za vašu slušnosť,
uviedol francúzsky prezident na adresu britského lídra. O udelení štátneho vyznamenania informovala tlačová agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry Reuters.