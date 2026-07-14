Český poslanec Filip Turek dočasne pozastavil výkon funkcie vládneho splnomocnenca po vážnej dopravnej nehode v centre Prahy. Pri zrážke s nemocničným vozidlom, ktoré skončilo na streche, utrpel zranenia jeden človek. Politik sľubuje, že v prípade preukázania viny okamžite odstúpi, k čomu ho po zverejnení kamerových záznamov nepriamo vyzval aj premiér Andrej Babiš.
Český poslanec Filip Turek v utorok 14. júla vyhlásil, že až do vyšetrenia svojej autonehody z pondelka 13. júla nebude vykonávať funkciu splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal. V prípade, že bude políciou uznaný za vinníka nehody, definitívne odstúpi z funkcie. Svoje oficiálne stanovisko zverejnil na sociálnej sieti Facebook.
Dokým polícia nerozhodne o vinníkovi, nebudem vykonávať funkciu splnomocnenca a zachovám sa podľa výsledkov vyšetrovania polície. Rozhodnutie budem plne rešpektovať a v prípade, že budem označený za vinníka, na funkciu rezignujem,
uviedol poslanec vo svojom vyhlásení.
Priebeh nehody a zranený vodič
Turek v pondelok 13. júla v centre Prahy nečakane narazil do nemocničného vozidla prevážajúceho krv. Kamerové záznamy a svedectvá z miesta udalosti odhaľujú mrazivé detaily kolízie:
- nemocničné vozidlo sa v dôsledku silného nárazu prevrátilo na strechu,
- vodič prevážajúci krv pri nehode utrpel zranenia,
- zo zverejnených záberov vyplýva, že Turek do križovatky smeroval v ľavom odbočovacom pruhu,
- z tohto pruhu však napokon neodbočil, ale pokračoval rovno, kde sa zrazil s nemocničným autom.
Reakcia premiéra a výzva na koniec
Premiér Andrej Babiš v reakcii na zverejnené kamerové zábery vyhlásil, že ak sa celá situácia skutočne stala tak, ako to z týchto záberov jednoznačne vyplýva, Turek by mal bezodkladne rezignovať na funkciu splnomocnenca. Informácie o dopravnej nehode a politických dohrách priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ českého spravodajského portálu Novinky.cz.