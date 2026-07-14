Kufre zbalené, navigácia nastavená a v kufri auta prepravka so psom, ktorý netuší, že ho čaká prvá zahraničná dovolenka. Kým sa cesta so psom oproti minulosti výrazne zjednodušila, stále platí, že bez mikročipu, platného očkovania a správneho zabezpečenia v aute sa ani nepohnete. Tu je prehľad toho, čo si treba vybaviť, kedy sa oplatí lietadlo a ako zvládnuť dlhú cestu autom bez zbytočného stresu pre psa aj pre vás.
Tri veci, bez ktorých pes cez hranicu nesmie
Pri ceste do ktorejkoľvek krajiny Európskej únie musí mať pes tri veci v presnom poradí. Najprv mikročip, ktorý mu aplikuje veterinár do podkožia na ľavú stranu krku, potom pas spoločenského zvieraťa a napokon platné očkovanie proti besnote. Poradie nie je formalita: Štátna veterinárna a potravinová správa SR upozorňuje, že pas môže veterinár vydať až po zavedení čipu, a rovnako aj očkovanie sa musí zapísať do pasu až po jeho vystavení. Ak toto poradie nesedí, na hranici môže nastať problém.
Pri prvom očkovaní proti besnote treba počítať s čakacou lehotou minimálne 21 dní, počas ktorých pes nesmie vycestovať. Ak ide o preočkovanie v rámci platnosti predchádzajúcej vakcíny, čakacia lehota neplatí. Niektoré krajiny, konkrétne Fínsko, Írsko, Malta a Severné Írsko, navyše vyžadujú aj ošetrenie proti parazitovi Echinococcus multilocularis, ktoré treba absolvovať tesne pred odchodom. Pas pre spoločenské zviera má doživotnú platnosť, pokiaľ je očkovanie proti besnote priebežne udržiavané aktuálne, vydáva ho ktorýkoľvek veterinár s oprávnením na vydávanie pasov a platí vo všetkých členských štátoch EÚ aj v Nórsku.
Kam so psom bez pasu nepôjdete
Pri ceste mimo Európskej únie sa pravidlá menia podľa cieľovej krajiny. Namiesto európskeho pasu treba certifikát zdravia zvierat EÚ, ktorý musí vystaviť štátny veterinárny lekár najviac desať dní pred príchodom zvieraťa na územie EÚ, ak sa vraciate späť. Podľa portálu Európskej komisie Vaša Európa platí, že vstup so zvieraťom je možný len cez určené miesto vstupu, kde príslušné orgány doklady a totožnosť zvieraťa skontrolujú, a ak zviera kontrolu neprejde, hrozí mu karanténa alebo vrátenie do krajiny odchodu. Pri súkromnej ceste môže jedna osoba sprevádzať najviac päť psov, mačiek alebo fretiek, vyšší počet je možný len pri preukázateľnej účasti na výstave, súťaži alebo podobnom podujatí. Konkrétne podmienky pre krajiny mimo EÚ, napríklad Spojené kráľovstvo, ktoré od januára 2021 neuznáva staré európske pasy vydané v Británii, sa oplatí overiť ešte pred rezerváciou.
Lietadlom áno, ale nie s každou aerolinkou
Cestovanie so psom lietadlom je bežné, no zďaleka nie univerzálne. Nízkonákladové aerolinky vo väčšine prípadov psov okrem asistenčných nevozia vôbec, takže táto možnosť prakticky odpadá pri letoch s dopravcami zameranými výhradne na nízke ceny. Tradičnejší dopravcovia zvyčajne rozlišujú dve možnosti. Malé psy do hmotnosti približne osem kilogramov vrátane prepravky môžu cestovať v kabíne pod sedadlom pred cestujúcim, čo znamená, že máte zviera počas celého letu pod dohľadom. Väčšie psy musia do nákladového priestoru, kde cestujú v pevnej, dobre vetranej prepravke označenej kontaktnými údajmi. Niektoré aerolinky, napríklad na Letisku Bratislava, účtujú za prepravu v kabíne a v nákladovom priestore rôzne poplatky, pričom podľa informácií bratislavského letiska ide rádovo o desiatky až stovky eur podľa hmotnosti a priestoru.
Osobitnú pozornosť si zaslúžia takzvané brachycefalické, čiže krátkohlavé plemená, ako buldog, mopslík alebo boxer. Viacerí dopravcovia ich z leteckej prepravy vylučujú úplne, pretože majú v uzavretom nákladovom priestore zvýšené riziko dýchacích ťažkostí. Sedácia psa pred letom sa neodporúča a väčšina aerolínií ju bez konzultácie s veterinárom priamo zakazuje, keďže zmeny tlaku a prostredia počas letu môžu spolu s tlmiacimi látkami predstavovať zdravotné riziko. Pred kúpou letenky je preto nevyhnutné overiť si konkrétne podmienky priamo pri zvolenej aerolinke, keďže sa výrazne líšia od dopravcu k dopravcovi aj podľa cieľovej destinácie.
Auto na dlhú trasu: zabezpečenie nie je len odporúčanie
Cestovanie autom je pre väčšinu psičkárov prirodzenejšia voľba, no aj tu platia jasné pravidlá. Zákon o cestnej premávke vyžaduje, aby preprava živých zvierat neohrozovala vodiča, spolujazdcov ani bezpečnosť cestnej premávky, konkrétny spôsob zabezpečenia však zákon nešpecifikuje. V praxi to najčastejšie znamená pevnú prepravku upevnenú v kufri, sieťku oddeľujúcu batožinový priestor od kabíny alebo bezpečnostný postroj pripnutý k pásu. Za nezabezpečeného psa v aute hrozí podľa viacerých zdrojov pokuta v rozmedzí približne 60 až 100 eur, presná suma sa však odvíja od konkrétneho posúdenia priestupku.
Na dlhších trasách je kľúčové plánovanie prestávok. Odporúča sa zastaviť približne každé dve až tri hodiny, aby sa pes mohol vyvenčiť, napiť a trochu sa prejsť. Pred cestou sa ho neodporúča kŕmiť veľkou porciou, ideálne dve až tri hodiny vopred, aby sa predišlo nevoľnosti, no dostatok vody by mal mať k dispozícii priebežne. V teplých mesiacoch je nevyhnutné zabezpečiť vetranie alebo klimatizáciu a psa v žiadnom prípade nenechávať v zaparkovanom aute samého, keďže teplota v interiéri môže v priebehu minút stúpnuť na hodnoty, ktoré sú preň životu nebezpečné. Do výbavy na cestu patrí aj veterinárny preukaz alebo pas so záznamom o očkovaní, kontakt na veterinára v cieľovej destinácii, dostatočná zásoba bežného krmiva a lekárnička pre zvieratá.
Pripravenosť sa oplatí
Spoločná cesta so psom, či už na kratší výlet, alebo na dlhšiu zahraničnú dovolenku, dnes nevyžaduje o nič zložitejšiu prípravu ako cesta s malým dieťaťom, len iné doklady a iné potreby. Skontrolovaný mikročip, aktuálne očkovanie zapísané v pase, vopred overené pravidlá zvolenej aerolinky a bezpečné zabezpečenie v aute s pravidelnými prestávkami tvoria základ, na ktorom stojí pokojná cesta. Zvyšok už závisí len od toho, ako dobre pozná majiteľ svojho psa a jeho toleranciu na zmenu prostredia.