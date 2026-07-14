Umelá inteligencia zásadne mení pravidlá hry v kybernetickom priestore. Národný bezpečnostný úrad vo svojej najnovšej správe varuje, že automatizácia útokov a čoraz presvedčivejší phishing výrazne zvyšujú tlak na ochranu systémov. Okrem vyspelých technológií bude kľúčom k bezpečnosti krajiny aj riešenie akútneho nedostatku kvalifikovaných odborníkov a masívne investície do kritickej infraštruktúry.
Umelá inteligencia (AI) zásadne mení charakter súčasných kybernetických hrozieb. Umožňuje totiž rýchlu automatizáciu útokov, pričom radikálne zvyšuje ich rozsah a celkovú efektivitu. Zlepšuje tiež presvedčivosť phishingu a iného škodlivého obsahu, ktorý je čoraz ťažšie rozoznať.
Rastúci počet incidentov a zneužívanie AI
Úrad v správe skonštatoval, že štatistické údaje za minulý rok potvrdzujú rast počtu aj závažnosti kybernetických incidentov.
Narastá počet aktívne zneužívaných zraniteľností, pričom skracovanie času medzi ich zverejnením a zneužitím zvyšuje tlak na rýchlosť reakcie. Tento trend bude pokračovať aj v roku 2026 a bude ďalej posilnený rozvojom AI,
uviedol úrad vo svojej analýze.
Ekonomický rozmer a chýbajúci experti
Významnú úlohu bude v nasledujúcom období zohrávať aj ekonomický rozmer kybernetickej bezpečnosti. Tento rozmer sa podľa bezpečnostnej správy prejaví najmä v podobe nasledujúcich nevyhnutných krokov:
- zvyšovania masívnych investícií do ochrany kritickej infraštruktúry,
- komplexného zabezpečenia kľúčových dodávateľských reťazcov,
- rozvoja vlastných národných technologických kapacít.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto vývoja bude aj dôraz na rozvoj ľudského kapitálu, keďže nedostatok kvalifikovaných odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti predstavuje dlhodobú výzvu. Riešenie si vyžaduje systematické posilňovanie vzdelávania na úrovni stredných a vysokých škôl, rozširovanie špecializovaných študijných programov a intenzívnejšiu spoluprácu s akademickou obcou,
poukázal úrad na dôležitosť vzdelávania nových talentov.
Geopolitika a prepojenie s obranou štátu
Ako inštitúcia doplnila, celkový vývoj bude zároveň výrazne ovplyvnený aktuálnym geopolitickým posunom vo svete. Kybernetický priestor má vďaka nemu čoraz väčší strategický význam. Očakáva sa, že kyberbezpečnosť sa bude v roku 2026 stále viac prelínať s vojenskou obranou, zahraničnou politikou a komplexnou ochranou hospodárskych záujmov. O zisteniach a varovaniach informoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) vo svojej Správe o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2025.